Грузия празднует Рождество Христово

Грузия празднует Рождество Христово

07.01.2026

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии сегодня празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. Рождество – один из самых любимых праздников в Грузии. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило". В Тбилиси ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в среду, в 14:00. Участники шествия пройдут от площади Первой Республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых. Существенные изменения в движении транспорта в связи с проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов. Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

