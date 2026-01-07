https://sputnik-georgia.ru/20260107/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-yanvarya-2026-296538619.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 7 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 7 января отмечают Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T01:01+0400

2026-01-07T01:01+0400

2026-01-07T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282192977_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_328b088b9c1b35f8a41fc05eebc22c3d.jpg

Sputnik Грузия рассказывает о церковном празднике Рождество Христово, который празднует весь христианский мир.Рождество ХристовоПо православному церковному календарю 7 января отмечают Рождество Христово. В этот день родился Иисус Христос – Сын Божий.Согласно Евангелию, Мария, мать Иисуса, и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем из Назарета, выполняя приказ правителя Августа явиться всем на перепись населения.Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, так как все места в гостиницах Вифлеема были заняты в связи с переписью. Пресвятая Дева родила Сына Божьего в пещере, спеленала Богомладенца и положила в кормушку для скота – ясли.Первыми поклонились Богомладенцу пастухи. Они узнали весть о рождении Спасителя мира от ангелов. Новорожденному Иисусу поклонились и древние мудрецы, достигшие Вифлеема, следуя за путеводной звездой.В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая, согласно восточным пророчествам, означала время пришествия в мир Сына Божьего – Мессии, которого иудейский народ ждал.Волхвы принесли Сыну Божьему дары Востока – золото, ладан и смирну, которые имели глубокий смысл.В частности, золото принесли как царю в виде дани, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен умереть, так как смирной помазывали умерших в те далекие времена.Традиция изготавливать Вифлеемскую звезду и украшать ею новогоднюю елку пришла с тех давних времен.В церковном календаре Рождество Христово как отдельный праздник появился в IV веке. До этого Рождество Христово, которое соединялось с праздником Крещения, праздновали 6 января – этот праздник был известен под именем Богоявления.Впервые Рождество Христово было отделено от Крещения в 337 году. Папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. Перенося праздник на 25 декабря, Церковь хотела создать противовес языческому культу солнца и предохранить от участия в нем верующих.С тех пор весь христианский мир отмечает Рождество Христово 25 декабря, в том числе и Православная Церковь, но по старому стилю, то есть 7 января.Армянская Апостольская Церковь составляет исключение, так как она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников