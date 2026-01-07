https://sputnik-georgia.ru/20260107/massovaya-draka-na-vostoke-gruzii--zaderzhany-dva-cheloveka-za-popytku-ubiystva-296547959.html

Массовая драка на востоке Грузии – задержаны два человека за попытку убийства

Массовая драка на востоке Грузии – задержаны два человека за попытку убийства

Sputnik Грузия

Один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T13:11+0400

2026-01-07T13:11+0400

2026-01-07T13:11+0400

происшествия

новости

грузия

гардабани

квемо картли

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249462230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c054e4d2cbba352a8714646322ed4e97.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Сотрудники полиции за попытку умышленного убийства и группового насилия задержали на востоке Грузии двух человек, еще три человека уличены в совершении преступления, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, ссора между шестью жителями района Гардабани в регионе Квемо Картли переросла в драку, в результате которой были ранены два ее участника. После этого один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте. Теперь следствие ведется по статьям о насилии, попытке умышленного убийства двух или более человек и посягательстве на чужую собственность, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гардабани

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, гардабани, квемо картли, мвд грузии