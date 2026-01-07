https://sputnik-georgia.ru/20260107/massovaya-draka-na-vostoke-gruzii--zaderzhany-dva-cheloveka-za-popytku-ubiystva-296547959.html
Массовая драка на востоке Грузии – задержаны два человека за попытку убийства
Массовая драка на востоке Грузии – задержаны два человека за попытку убийства
Sputnik Грузия
Один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте 07.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-07T13:11+0400
2026-01-07T13:11+0400
2026-01-07T13:11+0400
происшествия
новости
грузия
гардабани
квемо картли
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249462230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c054e4d2cbba352a8714646322ed4e97.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Сотрудники полиции за попытку умышленного убийства и группового насилия задержали на востоке Грузии двух человек, еще три человека уличены в совершении преступления, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, ссора между шестью жителями района Гардабани в регионе Квемо Картли переросла в драку, в результате которой были ранены два ее участника. После этого один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте. Теперь следствие ведется по статьям о насилии, попытке умышленного убийства двух или более человек и посягательстве на чужую собственность, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гардабани
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249462230_464:671:2300:2048_1920x0_80_0_0_15f5c5e1501d6a57bb322a50e42e7395.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, гардабани, квемо картли, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, гардабани, квемо картли, мвд грузии
Массовая драка на востоке Грузии – задержаны два человека за попытку убийства
Один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Сотрудники полиции за попытку умышленного убийства и группового насилия задержали на востоке Грузии двух человек, еще три человека уличены в совершении преступления, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, ссора между шестью жителями района Гардабани в регионе Квемо Картли переросла в драку, в результате которой были ранены два ее участника.
После этого один из обвиняемых сел за руль своего автомобиля и умышленно наехал на двух участников драки, в результате чего один из них скончался на месте.
Теперь следствие ведется по статьям о насилии, попытке умышленного убийства двух или более человек и посягательстве на чужую собственность, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.