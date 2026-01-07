https://sputnik-georgia.ru/20260107/papuashvili-gruzinskiy-maduro-u-nas-sidit-v-rustavskoy-tyurme-296557678.html

Папуашвили: грузинский Мадуро у нас сидит в Руставской тюрьме

Папуашвили: грузинский Мадуро у нас сидит в Руставской тюрьме

Sputnik Грузия

Евросоюз как глобальная сила больше не существует и при такой политике никогда ею не станет, заявил спикер 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T18:54+0400

2026-01-07T18:54+0400

2026-01-07T19:12+0400

грузия

новости

политика

венесуэла

николас мадуро

шалва папуашвили

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. У Грузии есть свой Николас Мадуро – это экс-президент страны Михаил Саакашвили, который отбывает срок в Руставской тюрьме за совершенные преступления, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя задержание президента Венесуэлы. В субботу, 3 января, США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Президент Мадуро с женой были захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны в США. Как ранее заявили в МИД Грузии, власти внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и надеются, что дальнейшие процессы будут соответствовать интересам венесуэльского народа. По его словам, Грузия не является глобальной державой, чтобы оценка глобальных процессов со стороны властей имела какое-то значение. "Международной системы безопасности не существует – все действуют в соответствии со своими национальными интересами", – заявил Папуашвили. По его словам, Евросоюз как глобальная сила больше не существует и при такой политике никогда ею не станет. Он призвал участников акций протеста не размахивать флагами иностранных государств, а взять в руки флаг Грузии и вернуться к грузинским ценностям. Значение понятий истинной свободы, свободы слова и веры в христианском понимании, а также важность защиты своей веры, поддержания мира стали основными темами Рождественской эпистолы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венесуэла

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, венесуэла, николас мадуро, шалва папуашвили, михаил саакашвили