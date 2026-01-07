https://sputnik-georgia.ru/20260107/rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-traditsiya-kotoroy-sotni-let--video-296558310.html
Рождественское шествие “Алило”: традиция, которой сотни лет – видео
Рождественское шествие “Алило”: традиция, которой сотни лет – видео
Sputnik Грузия
Рождество – один из самых любимых праздников в Грузии. В этот день по городам страны проходит традиционное шествие "Алило", а в Тбилиси оно особенно красочное... 07.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-07T18:09+0400
2026-01-07T18:09+0400
2026-01-07T20:20+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
шествие "алило"
рождество
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/07/296558143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bf9f2ce6b194cfa82931e9550e026d1.jpg
Процессия движется через центр города к Кафедральному собору Святой Троицы – Самеба.Во главе шествия идут дети в белых одеждах, символизирующие ангелов, которые несут благую весть. За ними следуют мужчины, облаченные как пастухи, ведь именно они, согласно Евангелию, первыми узнали о рождении Христа.Участники несут белые флаги с красными крестами, иконы и свечи, создавая удивительную атмосферу торжества и духовного света. История этого шествия насчитывает уже около 15 столетий, а его главная цель всегда остается неизменной – благотворительность.Жители города передают участникам подарки и делают денежные пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся, детей-сирот и направляются в дома престарелых. "Алило" объединяет людей, напоминая о милосердии и радости Рождества.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/07/296558143_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bcd3a3db11410ec1031af18d4f23fea6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, шествие "алило", рождество, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, шествие "алило", рождество, грузия, видео
Рождественское шествие “Алило”: традиция, которой сотни лет – видео
18:09 07.01.2026 (обновлено: 20:20 07.01.2026)
Рождество – один из самых любимых праздников в Грузии. В этот день по городам страны проходит традиционное шествие "Алило", а в Тбилиси оно особенно красочное и многолюдное – в нем участвуют тысячи людей
Процессия движется через центр города к Кафедральному собору Святой Троицы – Самеба.
Во главе шествия идут дети в белых одеждах, символизирующие ангелов, которые несут благую весть. За ними следуют мужчины, облаченные как пастухи, ведь именно они, согласно Евангелию, первыми узнали о рождении Христа.
Участники несут белые флаги с красными крестами, иконы и свечи, создавая удивительную атмосферу торжества и духовного света. История этого шествия насчитывает уже около 15 столетий, а его главная цель всегда остается неизменной – благотворительность.
Жители города передают участникам подарки и делают денежные пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся, детей-сирот и направляются в дома престарелых. "Алило" объединяет людей, напоминая о милосердии и радости Рождества.