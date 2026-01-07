https://sputnik-georgia.ru/20260107/rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-traditsiya-kotoroy-sotni-let--video-296558310.html

Рождественское шествие “Алило”: традиция, которой сотни лет – видео

Рождество – один из самых любимых праздников в Грузии. В этот день по городам страны проходит традиционное шествие "Алило", а в Тбилиси оно особенно красочное... 07.01.2026, Sputnik Грузия

Процессия движется через центр города к Кафедральному собору Святой Троицы – Самеба.Во главе шествия идут дети в белых одеждах, символизирующие ангелов, которые несут благую весть. За ними следуют мужчины, облаченные как пастухи, ведь именно они, согласно Евангелию, первыми узнали о рождении Христа.Участники несут белые флаги с красными крестами, иконы и свечи, создавая удивительную атмосферу торжества и духовного света. История этого шествия насчитывает уже около 15 столетий, а его главная цель всегда остается неизменной – благотворительность.Жители города передают участникам подарки и делают денежные пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся, детей-сирот и направляются в дома престарелых. "Алило" объединяет людей, напоминая о милосердии и радости Рождества.

