Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260107/rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-v-tbilisi--foto-296548759.html
Рождественское шествие "Алило" в Тбилиси – фото
Рождественское шествие "Алило" в Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошло яркое и многолюдное рождественское шествие "Алило", ставшее настоящей праздничной традицией. Фотолента Sputnik показывает самые впечатляющие... 07.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-07T16:22+0400
2026-01-07T16:21+0400
мультимедиа
фотоленты
новости грузии в фотографиях
новости в фотографиях
шествие "алило"
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/07/296552248_0:162:1620:1074_1920x0_80_0_0_78468d8919ef15fb6b7de488b865e3d5.jpg
По обычаю, участники проходили через центр города — от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы Самеба. По пути жители встречали шествие, передавая подарки и угощения, которые затем будут направлены нуждающимся.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/07/296552248_225:157:1455:1080_1920x0_80_0_0_d6d6ee87fceabb86ef96feaec2672d6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, шествие "алило", грузия, тбилиси, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, шествие "алило", грузия, тбилиси, фото

Рождественское шествие "Алило" в Тбилиси – фото

16:22 07.01.2026
Подписаться
В Тбилиси прошло яркое и многолюдное рождественское шествие "Алило", ставшее настоящей праздничной традицией. Фотолента Sputnik показывает самые впечатляющие моменты этого события
По обычаю, участники проходили через центр города — от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы Самеба. По пути жители встречали шествие, передавая подарки и угощения, которые затем будут направлены нуждающимся.
© photo: Sputnik

"Алило" — это рождественское песнопение, которое исполняется в канун Рождества. Название песни дало имя и древней грузинской традиции, уходящей корнями на многие века назад.

&quot;Алило&quot; — это рождественское песнопение, которое исполняется в канун Рождества. Название песни дало имя и древней грузинской традиции, уходящей корнями на многие века назад. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik

"Алило" — это рождественское песнопение, которое исполняется в канун Рождества. Название песни дало имя и древней грузинской традиции, уходящей корнями на многие века назад.

© photo: Sputnik

Главными участниками шествия, в котором задействованы тысячи людей, становятся "вестники радостной вести" — в основном дети, облачённые в белоснежные наряды.

Главными участниками шествия, в котором задействованы тысячи людей, становятся &quot;вестники радостной вести&quot; — в основном дети, облачённые в белоснежные наряды. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik

Главными участниками шествия, в котором задействованы тысячи людей, становятся "вестники радостной вести" — в основном дети, облачённые в белоснежные наряды.

© photo: Sputnik

Традиция проведения "Алило" издавна носит благотворительный характер.

Традиция проведения &quot;Алило&quot; издавна носит благотворительный характер. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik

Традиция проведения "Алило" издавна носит благотворительный характер.

© photo: Sputnik

В Рождество в Грузии жители собирали пожертвования, которые затем передавались нуждающимся.

В Рождество в Грузии жители собирали пожертвования, которые затем передавались нуждающимся. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik

В Рождество в Грузии жители собирали пожертвования, которые затем передавались нуждающимся.

© photo: Sputnik

На протяжении многих веков обычай проведения "Алило" строго соблюдается в Грузии.

На протяжении многих веков обычай проведения &quot;Алило&quot; строго соблюдается в Грузии. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik

На протяжении многих веков обычай проведения "Алило" строго соблюдается в Грузии.

© photo: Sputnik

С приходом советской власти благотворительные рождественские шествия были запрещены и возобновились только в 1990-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

С приходом советской власти благотворительные рождественские шествия были запрещены и возобновились только в 1990-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik

С приходом советской власти благотворительные рождественские шествия были запрещены и возобновились только в 1990-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

© photo: Sputnik

Сегодня шествие приобрело театрализованный характер и представляет собой яркое и впечатляющее зрелище.

Сегодня шествие приобрело театрализованный характер и представляет собой яркое и впечатляющее зрелище. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik

Сегодня шествие приобрело театрализованный характер и представляет собой яркое и впечатляющее зрелище.

© photo: Sputnik

Участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики, а затем проходят через весь центр города: по проспекту Руставели мимо здания парламента, через площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили.

Участники шествия &quot;Алило&quot; собираются на площади Первой Республики, а затем проходят через весь центр города: по проспекту Руставели мимо здания парламента, через площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik

Участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики, а затем проходят через весь центр города: по проспекту Руставели мимо здания парламента, через площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили.

© photo: Sputnik

За шествием следят многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также местные жители Тбилиси.

За шествием следят многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также местные жители Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik

За шествием следят многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также местные жители Тбилиси.

© photo: Sputnik

Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют прохожих с Рождеством и дарят им праздничные открытки с поздравлениями от Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II.

Участники рождественского шествия &quot;Алило&quot; поздравляют прохожих с Рождеством и дарят им праздничные открытки с поздравлениями от Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik

Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют прохожих с Рождеством и дарят им праздничные открытки с поздравлениями от Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II.

© photo: Sputnik

Во время шествия "Алило" полиция перекрывает движение на всех улицах, по которым проходит процессия.

Во время шествия &quot;Алило&quot; полиция перекрывает движение на всех улицах, по которым проходит процессия. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik

Во время шествия "Алило" полиция перекрывает движение на всех улицах, по которым проходит процессия.

© photo: Sputnik

По традиции шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.

По традиции шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik

По традиции шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0