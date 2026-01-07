Рождественское шествие "Алило" в Тбилиси – фото
"Алило" — это рождественское песнопение, которое исполняется в канун Рождества. Название песни дало имя и древней грузинской традиции, уходящей корнями на многие века назад.
Главными участниками шествия, в котором задействованы тысячи людей, становятся "вестники радостной вести" — в основном дети, облачённые в белоснежные наряды.
Традиция проведения "Алило" издавна носит благотворительный характер.
В Рождество в Грузии жители собирали пожертвования, которые затем передавались нуждающимся.
На протяжении многих веков обычай проведения "Алило" строго соблюдается в Грузии.
С приходом советской власти благотворительные рождественские шествия были запрещены и возобновились только в 1990-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.
Сегодня шествие приобрело театрализованный характер и представляет собой яркое и впечатляющее зрелище.
Участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики, а затем проходят через весь центр города: по проспекту Руставели мимо здания парламента, через площадь Свободы и улицы Пушкина и Бараташвили.
За шествием следят многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также местные жители Тбилиси.
Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют прохожих с Рождеством и дарят им праздничные открытки с поздравлениями от Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II.
Во время шествия "Алило" полиция перекрывает движение на всех улицах, по которым проходит процессия.
По традиции шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.
