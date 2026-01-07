https://sputnik-georgia.ru/20260107/skolko-pensionerov-poluchat-povyshennuyu-pensiyu--poslednie-dannye-296558463.html
Сколько пенсионеров получат повышенную пенсию – последние данные
07.01.2026
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Повышенную пенсию по возрасту в Грузии получат около 888,5 тысячи человек, из них 262,6 тысячи мужчин и 625,9 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 января 2026 года. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,5 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,5 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. При этом в высокогорных регионах проживает лишь 86,1 тысячи пенсионеров. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше с 1 января 2026 года выросла на 45 лари и составит 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, достигла отметки в 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличилась на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:56 07.01.2026 (обновлено: 20:58 07.01.2026)
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Повышенную пенсию по возрасту в Грузии получат около 888,5 тысячи человек, из них 262,6 тысячи мужчин и 625,9 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 января 2026 года.
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,5 тысячи, из них 3 тысячи мужчин и 9,5 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.
Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров – в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
При этом в высокогорных регионах проживает лишь 86,1 тысячи пенсионеров.
Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет.
Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше с 1 января 2026 года выросла на 45 лари и составит 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, достигла отметки в 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличилась на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.