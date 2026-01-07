https://sputnik-georgia.ru/20260107/veterinary-v-gruzii-ne-smogut-rabotat-bez-spetsialnogo-sertifikata--novshestva-296540452.html
Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества
Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества
Sputnik Грузия
Работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами 07.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-07T15:22+0400
2026-01-07T15:22+0400
2026-01-07T15:22+0400
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289382754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aeea4773f6bcc113620baca8b3b5bae0.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Для работы ветеринаром в Грузии понадобится специальный государственный сертификат, соответствующее постановление уже принято правительством Грузии. Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом. Для получения государственного сертификата, дающего право на работу в Грузии, ветеринары должны представить в Национальное агентство продовольствия заявление на грузинском языке, в котором должны быть указаны личные данные и специальность, по которой заявители будут работать. Также желающие должны представить диплом вуза или профессионального училища, которые признаются в Грузии, документ, подтверждающий опыт работы, копию удостоверения личности и документ о найме на работу. После подачи заявок соискатели получат допуск к экзамену на грузинском, русском или английском языках и, успешно его сдав, получат право на работу в течение пяти лет. Их данные после получения государственного сертификата будут внесены в реестр. А работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289382754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b4d37e7891ffe7faa36b7924d63e308.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества
Работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Для работы ветеринаром в Грузии понадобится специальный государственный сертификат, соответствующее постановление уже принято правительством Грузии.
Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом.
Для получения государственного сертификата, дающего право на работу в Грузии, ветеринары должны представить в Национальное агентство продовольствия заявление на грузинском языке, в котором должны быть указаны личные данные и специальность, по которой заявители будут работать.
Также желающие должны представить диплом вуза или профессионального училища, которые признаются в Грузии, документ, подтверждающий опыт работы, копию удостоверения личности и документ о найме на работу.
После подачи заявок соискатели получат допуск к экзамену на грузинском, русском или английском языках и, успешно его сдав, получат право на работу в течение пяти лет.
Их данные после получения государственного сертификата будут внесены в реестр. А работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами.