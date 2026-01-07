Грузия
Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Для работы ветеринаром в Грузии понадобится специальный государственный сертификат, соответствующее постановление уже принято правительством Грузии. Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом. Для получения государственного сертификата, дающего право на работу в Грузии, ветеринары должны представить в Национальное агентство продовольствия заявление на грузинском языке, в котором должны быть указаны личные данные и специальность, по которой заявители будут работать. Также желающие должны представить диплом вуза или профессионального училища, которые признаются в Грузии, документ, подтверждающий опыт работы, копию удостоверения личности и документ о найме на работу. После подачи заявок соискатели получат допуск к экзамену на грузинском, русском или английском языках и, успешно его сдав, получат право на работу в течение пяти лет. Их данные после получения государственного сертификата будут внесены в реестр. А работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами.
Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Для работы ветеринаром в Грузии понадобится специальный государственный сертификат, соответствующее постановление уже принято правительством Грузии.
Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом.
Для получения государственного сертификата, дающего право на работу в Грузии, ветеринары должны представить в Национальное агентство продовольствия заявление на грузинском языке, в котором должны быть указаны личные данные и специальность, по которой заявители будут работать.
Также желающие должны представить диплом вуза или профессионального училища, которые признаются в Грузии, документ, подтверждающий опыт работы, копию удостоверения личности и документ о найме на работу.
После подачи заявок соискатели получат допуск к экзамену на грузинском, русском или английском языках и, успешно его сдав, получат право на работу в течение пяти лет.
Их данные после получения государственного сертификата будут внесены в реестр. А работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами.
