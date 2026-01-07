https://sputnik-georgia.ru/20260107/veterinary-v-gruzii-ne-smogut-rabotat-bez-spetsialnogo-sertifikata--novshestva-296540452.html

Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества

Ветеринары в Грузии не смогут работать без специального сертификата – новшества

Sputnik Грузия

Работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T15:22+0400

2026-01-07T15:22+0400

2026-01-07T15:22+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289382754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aeea4773f6bcc113620baca8b3b5bae0.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Для работы ветеринаром в Грузии понадобится специальный государственный сертификат, соответствующее постановление уже принято правительством Грузии. Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом. Для получения государственного сертификата, дающего право на работу в Грузии, ветеринары должны представить в Национальное агентство продовольствия заявление на грузинском языке, в котором должны быть указаны личные данные и специальность, по которой заявители будут работать. Также желающие должны представить диплом вуза или профессионального училища, которые признаются в Грузии, документ, подтверждающий опыт работы, копию удостоверения личности и документ о найме на работу. После подачи заявок соискатели получат допуск к экзамену на грузинском, русском или английском языках и, успешно его сдав, получат право на работу в течение пяти лет. Их данные после получения государственного сертификата будут внесены в реестр. А работа без сертификата будет считаться нелегальной и караться штрафами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество