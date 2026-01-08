Модная "конница": символ 2026 года на мировых подиумах

https://sputnik-georgia.ru/20260108/296562644.html
По восточному календарю 2026-й – год Огненной Лошади, символизирующей неукротимую энергию, свободу и благородство. Смотрите в фотоленте Sputnik, как лошадиная... 08.01.2026, Sputnik Грузия
В мире высокой моды, где вдохновение ищут повсюду, образ лошади появляется в трендовых идеях с завидной регулярностью. Для многих дизайнеров это благородное животное символизирует свободу, аристократизм и неутомимую энергию. Многие модельеры в буквальном смысле "оседлали" эту тему, используя ее в самых разных ипостасях: от прямолинейных принтов до сложных силуэтов и философии целых коллекций.
По восточному календарю 2026-й – год Огненной Лошади, символизирующей неукротимую энергию, свободу и благородство. Смотрите в фотоленте Sputnik, как лошадиная сила меняет мировую моду
В мире высокой моды, где вдохновение ищут повсюду, образ лошади появляется в трендовых идеях с завидной регулярностью. Для многих дизайнеров это благородное животное символизирует свободу, аристократизм и неутомимую энергию. Многие модельеры в буквальном смысле "оседлали" эту тему, используя ее в самых разных ипостасях: от прямолинейных принтов до сложных силуэтов и философии целых коллекций.
© Getty Images / China News Service Лошадиные мотивы на модном показе D.MARTINA.QUEEN китайского дизайнера Дин Цзе на Шанхайской неделе моды осень/зима 2023.
Лошадиные мотивы на модном показе D.MARTINA.QUEEN китайского дизайнера Дин Цзе на Шанхайской неделе моды осень/зима 2023.
© Getty Images / Estrop
Силуэты лошадей на тренче модели во время модного показа французского бренда Xuly Bet в рамках Парижской недели моды весна/лето 2021.
Силуэты лошадей на тренче модели во время модного показа французского бренда Xuly Bet в рамках Парижской недели моды весна/лето 2021.
© Getty Images / Victor VIRGILE
Показ коллекции британского модельера Стеллы Маккартни осень/зима 2023-2024 на Парижской неделе моды в 2023 году.
Показ коллекции британского модельера Стеллы Маккартни осень/зима 2023-2024 на Парижской неделе моды в 2023 году.
© Getty Images / Dimitrios Kambouris Оригинальный наряд немецкой певицы и автора песен Ким Петрас на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 13 сентября 2021 года.
Оригинальный наряд немецкой певицы и автора песен Ким Петрас на балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 13 сентября 2021 года.
© Getty Images / Mark Mainz Модель с эффектной лошадью в прическе на показе мод Sass & Bide в Брайант-парке во время Недели моды Olympus 2004 в Нью-Йорке.
Модель с эффектной лошадью в прическе на показе мод Sass & Bide в Брайант-парке во время Недели моды Olympus 2004 в Нью-Йорке.
© AP Photo / Tony Gutierrez
В марте 2012 года в Дентоне, штат Техас, студенты местного университета устроили перфоманс под названием "Услышано" в костюмах, имитирующих стадо лошадей.
В марте 2012 года в Дентоне, штат Техас, студенты местного университета устроили перфоманс под названием "Услышано" в костюмах, имитирующих стадо лошадей.
© Getty Images / Estrop
Модель в наряде с "лошадиным" принтом на показе мод Chulaap во время Barcelona Fashion Show в феврале 2020 года.
Модель в наряде с "лошадиным" принтом на показе мод Chulaap во время Barcelona Fashion Show в феврале 2020 года.
© Getty Images / Anwar Hussein
Эффектные головные уборы гостей – главная традиция Женского дня в Королевском Аскоте – самого известного и ожидаемого дня скачек, который превращается в грандиозный показ моды, особенно экстравагантных и креативных шляп (июнь 2007 года, Аскот, Англия).
Эффектные головные уборы гостей – главная традиция Женского дня в Королевском Аскоте – самого известного и ожидаемого дня скачек, который превращается в грандиозный показ моды, особенно экстравагантных и креативных шляп (июнь 2007 года, Аскот, Англия).
© Getty Images / Edward Berthelot Гостья в бледно-розовом платье с рисунком жокеев и белых лошадей перед магазином Miu Miu во время Недели моды в Париже в октябре 2019 года.
Гостья в бледно-розовом платье с рисунком жокеев и белых лошадей перед магазином Miu Miu во время Недели моды в Париже в октябре 2019 года.
© Getty Images / Jeremy Moeller
Немецкая модель Селин Бетманн в поло Ralph Lauren на улице в Берлине в 2022 году.
Немецкая модель Селин Бетманн в поло Ralph Lauren на улице в Берлине в 2022 году.
© Getty Images / picture alliance На чемпионате Европы по конкуру в 2023 году в Италии знаменитый рингмастер Педро Цебулка (живая легенда мирового конного спорта, который вот уже более 40 лет является организатором крупнейших конных соревнований) появился на публике в оригинальной шляпе с конями.
На чемпионате Европы по конкуру в 2023 году в Италии знаменитый рингмастер Педро Цебулка (живая легенда мирового конного спорта, который вот уже более 40 лет является организатором крупнейших конных соревнований) появился на публике в оригинальной шляпе с конями.
© Getty Images / Karwai Tang Британская телеведущая Шарлотта Хокинс с сумочкой с оригинальным лошадиным принтом в гостях на первом дне Королевских скачек в Аскоте в 2021 году.
Британская телеведущая Шарлотта Хокинс с сумочкой с оригинальным лошадиным принтом в гостях на первом дне Королевских скачек в Аскоте в 2021 году.
© Getty Images / Charly Hel/Prestige Модель Валентина Поццо ди Борго верхом на лошади в платье от Франка Сорбье на показе коллекции высокой моды сезона осень-зима 2001/2002 в Париже, Франция.
Модель Валентина Поццо ди Борго верхом на лошади в платье от Франка Сорбье на показе коллекции высокой моды сезона осень-зима 2001/2002 в Париже, Франция.
© Getty Images / VCG Эффектный принт в виде скаковых лошадей на наряде модели на показе David Sylvia дизайнера Хао Вэймина, Неделя моды Mercedes-Benz China сезона осень/зима 2018/2019 в Пекине, Китай.
Эффектный принт в виде скаковых лошадей на наряде модели на показе David Sylvia дизайнера Хао Вэймина, Неделя моды Mercedes-Benz China сезона осень/зима 2018/2019 в Пекине, Китай.
© Getty Images / Paul Archuleta Актриса Кристанна Локен сделала оригинальную татуировку в виде лошади на лодыжке перед церемонией вручения премии West Coast Liberty Awards в 2013 году в Уэст-Холливуде, Калифорния.
Актриса Кристанна Локен сделала оригинальную татуировку в виде лошади на лодыжке перед церемонией вручения премии West Coast Liberty Awards в 2013 году в Уэст-Холливуде, Калифорния.