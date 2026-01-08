https://sputnik-georgia.ru/20260108/chego-tolko-ne-uslyshish-glava-parlamenta-gruzii-o-reaktsii-frantsii-na-ugrozu-sanktsiy-ssha-296561761.html
Чего только не услышишь! Глава парламента Грузии о реакции Франции на угрозу санкций США
Чего только не услышишь! Глава парламента Грузии о реакции Франции на угрозу санкций США
Sputnik Грузия
Власти Грузии назвали обвинения в адрес судей без представления доказательств непонятными и неприемлемыми 08.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-08T15:55+0400
2026-01-08T15:55+0400
2026-01-08T15:55+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
тбилиси
сша
дональд трамп
марин ле пен
франция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179125_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_60f958e47488274213977b35b3992b5e.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал обеспокоенность председателя Парижского судебного суда сообщениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении французских судей. Ранее председатель Парижского суда Пейман Гале-Марзбан предостерег от "неприемлемого и недопустимого вмешательства" после сообщений о возможных санкциях США в отношении судей, вынесших приговор лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первой инстанции по делу о хищении европейских средств. Пользователи соцсети в комментариях напомнили о санкциях, введенных США в отношении грузинских судей. "Уф, ну да ладно, санкции против наших судей ведь полностью укладывались в рамки закона, не так ли?" – написала Marika Arsenidze. "Вмешательство в дела Грузии – разве это не было преступлением?" – написал Коте Чилая. "Да что вы такое говорите… Значит, Франция – государство, а Грузия – нет?! Вот теперь получите то, чего вы желали моей стране. Бумеранг – хорошая вещь", – написала Maia Giorgadze. США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия, и одного бывшего судьи – Валериана Церцвадзе, за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали обвинения в адрес судей без представления доказательств непонятными и неприемлемыми. В правящей команде неоднократно подчеркивали важность отмены визовых ограничений и выражали надежду на пересмотр решения США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
сша
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179125_82:0:1903:1366_1920x0_80_0_0_17e67aa18990e6ad96fab2404a05d73f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, сша, дональд трамп, марин ле пен, франция
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, сша, дональд трамп, марин ле пен, франция
Чего только не услышишь! Глава парламента Грузии о реакции Франции на угрозу санкций США
Власти Грузии назвали обвинения в адрес судей без представления доказательств непонятными и неприемлемыми
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал обеспокоенность председателя Парижского судебного суда сообщениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении французских судей.
Ранее председатель Парижского суда Пейман Гале-Марзбан предостерег от "неприемлемого и недопустимого вмешательства" после сообщений о возможных санкциях США в отношении судей, вынесших приговор лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первой инстанции по делу о хищении европейских средств.
"Чего только человек не услышит", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.
Пользователи соцсети в комментариях напомнили о санкциях, введенных США в отношении грузинских судей.
"Уф, ну да ладно, санкции против наших судей ведь полностью укладывались в рамки закона, не так ли?" – написала Marika Arsenidze.
"Вмешательство в дела Грузии – разве это не было преступлением?" – написал Коте Чилая.
"Да что вы такое говорите… Значит, Франция – государство, а Грузия – нет?! Вот теперь получите то, чего вы желали моей стране. Бумеранг – хорошая вещь", – написала Maia Giorgadze.
США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия, и одного бывшего судьи – Валериана Церцвадзе, за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Власти Грузии назвали обвинения в адрес судей без представления доказательств непонятными и неприемлемыми. В правящей команде неоднократно подчеркивали важность отмены визовых ограничений и выражали надежду на пересмотр решения США.