Чего только не услышишь! Глава парламента Грузии о реакции Франции на угрозу санкций США

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал обеспокоенность председателя Парижского судебного суда сообщениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении французских судей. Ранее председатель Парижского суда Пейман Гале-Марзбан предостерег от "неприемлемого и недопустимого вмешательства" после сообщений о возможных санкциях США в отношении судей, вынесших приговор лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первой инстанции по делу о хищении европейских средств. Пользователи соцсети в комментариях напомнили о санкциях, введенных США в отношении грузинских судей. "Уф, ну да ладно, санкции против наших судей ведь полностью укладывались в рамки закона, не так ли?" – написала Marika Arsenidze. "Вмешательство в дела Грузии – разве это не было преступлением?" – написал Коте Чилая. "Да что вы такое говорите… Значит, Франция – государство, а Грузия – нет?! Вот теперь получите то, чего вы желали моей стране. Бумеранг – хорошая вещь", – написала Maia Giorgadze. США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия, и одного бывшего судьи – Валериана Церцвадзе, за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали обвинения в адрес судей без представления доказательств непонятными и неприемлемыми. В правящей команде неоднократно подчеркивали важность отмены визовых ограничений и выражали надежду на пересмотр решения США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

