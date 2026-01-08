https://sputnik-georgia.ru/20260108/informatsiya-o-zaderzhanii-gruzinskikh-moryakov-ne-postupala--mid-296569372.html

Информация о задержании грузинских моряков не поступала – МИД

Согласно распространившейся информации, на борту танкера находилось шесть граждан Грузии, в том числе капитан судна 08.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Информации о задержании граждан Грузии, которые могли быть в составе экипажа танкера Marinera, задержанного в США, в МИД Грузии не поступала, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Согласно распространившейся информации, на борту танкера находилось шесть граждан Грузии, в том числе капитан судна, а также 20 граждан Украины и два гражданина России. ВМС США высадились на борт танкера накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря. Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

