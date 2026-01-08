https://sputnik-georgia.ru/20260108/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296567968.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В высокогорных районах страны ожидаются снегопады, местами сильные, туман, метели и лавинная опасность 08.01.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282117780_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04018cf89551e2b9875dc76868ae1b12.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Снег, дожди и грозы, усиление ветра и метель ожидаются в Грузии с 9 января до утра 10 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в Западной Грузии ожидаются дожди, местами сопровождающиеся сильными грозами, возможно усиление ветра и шторм на море в 3-4 балла. В высокогорных районах страны ожидаются снегопады, местами сильные, туман, метели и лавинная опасность. Из-за сильного снегопада, метелей, плохой видимости, гололеда и лавинной опасности движение на некоторых участках дорог могут ограничить. Кроме того, ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в холмистых и горных районах вызвать возникновение и активизацию оползневых процессов. Опасность возникновения природных катастроф оценивается как средняя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
