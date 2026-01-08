Какой сегодня церковный праздник: 8 января 2026

https://sputnik-georgia.ru/20260108/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-yanvarya-2026-296538797.html

По православному церковному календарю 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы, а также день памяти святых Евфимия, Евареста, Константина и других 08.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Собор Пресвятой БогородицыПо церковному календарю 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы – праздник православная церковь отмечает на следующий день после Рождества Христова.Собором Пресвятой Богородицы праздник называется потому, что в этот день почитают святых, имеющих непосредственное отношение к празднику Рождества Христова.Вспоминают в этот день святого Иосифа – старца, который на протяжении долгого времени помогал Деве Марии. Он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида, прямого родственника Христа, и святого Иакова, брата Спасителя, сына святого Иосифа Обручника от первого брака.Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве в Египет.Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Его установили в ранние времена Христианской Церкви.Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова было решено на VI Вселенском Соборе, который состоялся в 681 году.Епископ СардийскийПо церковному календарю 8 января поминают священномученика Евфимия, епископа Сардийского, пострадавшего за веру.За добродетельную жизнь будущего святого избрали епископом Сардийским в период правления византийского императора Константина Багрянородного (780-797) и императрицы Ирины (797-802).Святителя, когда на престол взошел иконоборец Никифор I (802-811), вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился, а затем в город Асс.Епископа Евфимия безуспешно принуждал отказаться от иконопочитания и Михаил II Косноязычный (820-829). В третий раз священномученика сослали на остров Крит. Жестоким пыткам подверг святого император-иконоборец Феофил (829-842). Через несколько дней святитель Евфимий скончался.Константин СинадскийПо церковному календарю 8 января поминают преподобного Константина Синадского, жившего в VIII веке.Родился будущий святой в городе Синад в еврейской семье. С детства он заинтересовался христианской верой и в ранней юности ушел от родителей в обитель, где был крещен с именем Константин и принял постриг. Прожив богоугодную жизнь, преподобный мирно скончался.Еварест СтудитПо церковному календарю 8 января поминают преподобного Евареста Студита.Родился будущий святой в знатной семье в Галатии. С юных лет Еварест стремился к монашеской жизни. Удалившись в Студийский монастырь, он строго постился и молился, а также носил железные вериги. Преподобный скончался в 825 году. Ему было 75 лет.ИмениныПо церковному календарю 8 января именины отмечают Августа, Анфиса, Агриппина, Мария, Александр, Василий, Дмитрий, Григорий, Ефим, Исаак, Леонид, Константин, Михаил, Никодим и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

