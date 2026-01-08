https://sputnik-georgia.ru/20260108/kurs-lari-dollar-296545671.html
Курс лари на четверг – 2,6974 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 2,6974 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 января в размере 2,6974 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 по отношению к доллару.