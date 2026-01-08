https://sputnik-georgia.ru/20260108/pensionerku-zaderzhali-v-kutaisskom--mezhdunarodnom-aeroportu-s-narkotikami-296561932.html
Пенсионерку задержали в Кутаисском международном аэропорту с наркотиками
Пенсионерку задержали в Кутаисском международном аэропорту с наркотиками
08.01.2026
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. 61-летнюю женщину задержали в Кутаисском международном аэропорту с крупной партией наркотиков, сообщает МВД Грузии.Как сообщает МВД Грузии, наркотики были обнаружены при сканировании в тайнике в сумке пассажирки, которая прибыла в Кутаиси. После осмотра выяснилось, что женщина перевозила 420 таблеток трамадола. Задержанной пенсионерке грозит до 9 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств через государственную границу Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
