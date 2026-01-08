https://sputnik-georgia.ru/20260108/pensionerku-zaderzhali-v-kutaisskom--mezhdunarodnom-aeroportu-s-narkotikami-296561932.html

Пенсионерку задержали в Кутаисском международном аэропорту с наркотиками

Пенсионерку задержали в Кутаисском международном аэропорту с наркотиками

Sputnik Грузия

Задержанной пенсионерке грозит до 9 лет лишения свободы 08.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-08T18:58+0400

2026-01-08T18:58+0400

2026-01-08T18:58+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/06/281993470_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e09add1babe593908d99452c0897605.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. 61-летнюю женщину задержали в Кутаисском международном аэропорту с крупной партией наркотиков, сообщает МВД Грузии.Как сообщает МВД Грузии, наркотики были обнаружены при сканировании в тайнике в сумке пассажирки, которая прибыла в Кутаиси. После осмотра выяснилось, что женщина перевозила 420 таблеток трамадола. Задержанной пенсионерке грозит до 9 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств через государственную границу Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, кутаисский международный аэропорт