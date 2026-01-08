Грузия
Полиция в Тбилиси пресекла факт вымогательства более 10 тысяч долларов
Полиция в Тбилиси пресекла факт вымогательства более 10 тысяч долларов
Обоим обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы 08.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Шида Картли по обвинению в вымогательстве 32 тысяч лари, совершенном группой лиц, сообщили в пресс-службе МВД.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые в Тбилиси, чтобы урегулировать давний финансовый спор, заманили жертву в квартиру, где вымогали у него 6 тысяч лари. Они избили мужчину и угрожали убить его. Обвиняемые также требовали от потерпевшего погашения долга в размере 32 тысяч лари.В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых. Один из них был ранее судим за убийство.МВД расследует случившееся по статье 181 Уголовного кодекса Грузии "Вымогательство, совершенное группой лиц". Обоим обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Шида Картли по обвинению в вымогательстве 32 тысяч лари, совершенном группой лиц, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые в Тбилиси, чтобы урегулировать давний финансовый спор, заманили жертву в квартиру, где вымогали у него 6 тысяч лари. Они избили мужчину и угрожали убить его. Обвиняемые также требовали от потерпевшего погашения долга в размере 32 тысяч лари.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых. Один из них был ранее судим за убийство.
МВД расследует случившееся по статье 181 Уголовного кодекса Грузии "Вымогательство, совершенное группой лиц". Обоим обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.
