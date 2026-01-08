https://sputnik-georgia.ru/20260108/politsiya-v-tbilisi-presekla-fakt-vymogatelstva-bolee-10-tysyach-dollarov-296560961.html

Полиция в Тбилиси пресекла факт вымогательства более 10 тысяч долларов

Полиция в Тбилиси пресекла факт вымогательства более 10 тысяч долларов

Sputnik Грузия

Обоим обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы 08.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-08T13:10+0400

2026-01-08T13:10+0400

2026-01-08T13:10+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ad79a28acd9bc84ff3b345b5c10fb6b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Шида Картли по обвинению в вымогательстве 32 тысяч лари, совершенном группой лиц, сообщили в пресс-службе МВД.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые в Тбилиси, чтобы урегулировать давний финансовый спор, заманили жертву в квартиру, где вымогали у него 6 тысяч лари. Они избили мужчину и угрожали убить его. Обвиняемые также требовали от потерпевшего погашения долга в размере 32 тысяч лари.В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых. Один из них был ранее судим за убийство.МВД расследует случившееся по статье 181 Уголовного кодекса Грузии "Вымогательство, совершенное группой лиц". Обоим обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси