Попытка штурма с флагом ЕС в руках – Папуашвили о поддержке насилия европейцами в Грузии

Попытка штурма с флагом ЕС в руках – Папуашвили о поддержке насилия европейцами в Грузии

Папуашвили отметил, что все события происходили в центре Тбилиси, и окончательную правовую оценку даст суд 08.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Европейский союз до сих пор не осудил насильственный штурм дворца президента Грузии 4 октября, а некоторые представители ЕС проявили поддержку событиям, что указывает на скоординированный сценарий вмешательства, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. По его словам, во время штурма была заметна поддержка из Брюсселя через посты и твиты, а также со стороны некоторых европейских официальных лиц. Это, по мнению спикера парламента, указывает на скоординированный сценарий вмешательства, аналогичный событиям в Непале, с активной информационной поддержкой извне. "Мы наблюдаем лицемерие европейцев, которые это поддержали. Как только октябрьская "революция" провалилась, все скрылись и до сих пор не высказываются по поводу 4 октября", – добавил он. Относительно судебных процессов, Папуашвили отметил, что все события происходили в центре Тбилиси, и окончательную правовую оценку даст суд. "Для нас все понятно как с человеческой, так и с политической точки зрения. Кто какую правовую квалификацию заслуживает – определит суд", – подчеркнул спикер. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

