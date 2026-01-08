https://sputnik-georgia.ru/20260108/postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-zhiteli-gruzii-poluchat-novye-doma-296559938.html
Пострадавшие от стихийных бедствий жители Грузии получат новые дома
Пострадавшие от стихийных бедствий жители Грузии получат новые дома
Sputnik Грузия
Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии 08.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-08T11:58+0400
2026-01-08T11:58+0400
2026-01-08T11:58+0400
грузия
новости
общество
экология в грузии
жилье для вынужденных переселенцев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455871_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7cb384bcbfbceec4e52a57493cf1e8ca.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию купит дома для 235 семей, пострадавших от стихии, в регионах страны, сообщили в пресс-службе агентства. Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дается полгода. Выбранные дома, в большинстве случаев, сопровождаются земельными участками, что является для семей дополнительным источником дохода. В 2025 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей, пострадавших от стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_364e32b5aa7f2a68955ecfea3d2a123a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экология в грузии, жилье для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, экология в грузии, жилье для вынужденных переселенцев
Пострадавшие от стихийных бедствий жители Грузии получат новые дома
Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию купит дома для 235 семей, пострадавших от стихии, в регионах страны, сообщили в пресс-службе агентства.
Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дается полгода.
Выбранные дома, в большинстве случаев, сопровождаются земельными участками, что является для семей дополнительным источником дохода.
В 2025 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей, пострадавших от стихийных бедствий.