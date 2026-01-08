https://sputnik-georgia.ru/20260108/postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-zhiteli-gruzii-poluchat-novye-doma-296559938.html

Пострадавшие от стихийных бедствий жители Грузии получат новые дома

Пострадавшие от стихийных бедствий жители Грузии получат новые дома

Sputnik Грузия

Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии 08.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-08T11:58+0400

2026-01-08T11:58+0400

2026-01-08T11:58+0400

грузия

новости

общество

экология в грузии

жилье для вынужденных переселенцев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455871_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7cb384bcbfbceec4e52a57493cf1e8ca.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию купит дома для 235 семей, пострадавших от стихии, в регионах страны, сообщили в пресс-службе агентства. Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дается полгода. Выбранные дома, в большинстве случаев, сопровождаются земельными участками, что является для семей дополнительным источником дохода. В 2025 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей, пострадавших от стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экология в грузии, жилье для вынужденных переселенцев