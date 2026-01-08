Грузия
Размещение европейских военных на Украине является интервенция - МИД России
Размещение европейских военных на Украине является интервенция - МИД России
МИД Российской Федерации предупредил, что планы Запада по милитаризации Украины ведут к эскалации конфликта 08.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Размещение западных подразделений и военных объектов на территории Украины будет рассматриваться Москвой как иностранная интервенция, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат прокомментировала план Запада по дальнейшей милитаризации УкраиныВ российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что присутствие западных подразделений, складов, военных объектов и иной инфраструктуры на Украине будет квалифицироваться как интервенция, подрывающая безопасность России и европейского континента. Подобные действия будут расцениваться как прямое вмешательство.По словам Захаровой, ключевым элементом инициативы является размещение на украинской территории "многонациональных сил", которые должны содействовать восстановлению ВСУ и обеспечивать "сдерживание" России после прекращения боевых действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
20:58 08.01.2026 (обновлено: 21:09 08.01.2026)
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2026
МИД Российской Федерации предупредил, что планы Запада по милитаризации Украины ведут к эскалации конфликта
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Размещение западных подразделений и военных объектов на территории Украины будет рассматриваться Москвой как иностранная интервенция, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала план Запада по дальнейшей милитаризации Украины
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что присутствие западных подразделений, складов, военных объектов и иной инфраструктуры на Украине будет квалифицироваться как интервенция, подрывающая безопасность России и европейского континента. Подобные действия будут расцениваться как прямое вмешательство.
"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", – говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, ключевым элементом инициативы является размещение на украинской территории "многонациональных сил", которые должны содействовать восстановлению ВСУ и обеспечивать "сдерживание" России после прекращения боевых действий.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
0