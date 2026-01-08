https://sputnik-georgia.ru/20260108/shest-grazhdan-gruzii-mogut-nakhoditsya-sredi-ekipazha-zaderzhannogo-ssha-tankera-296568601.html

Шесть граждан Грузии могут находиться среди экипажа задержанного США танкера

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство морского транспорта Грузии в настоящее время выясняет детали задержания Соединенными Штатами Америки экипажа танкера "Маринера" в Атлантическом океане, среди которых, по предварительной информации, шестеро граждан Грузии, говорится в заявлении агентства. Согласно открытым источникам, экипаж танкера "Маринера", задержанного США в Атлантическом океане 7 января 2026 года, включает 28 моряков, в том числе 6 граждан Грузии, один из которых, по сообщениям, является капитаном судна. В состав экипажа также входят 20 граждан Украины и 2 гражданина России. По имеющейся информации, танкер был задержан США по обвинению в возможном нарушении международных санкций, введенных против Венесуэлы. Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Корабль береговой охраны США потребовал, чтобы оно двигалось в американский порт, однако капитан требованию не подчинился, сменил курс и ушел от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил временную регистрацию под российский флаг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

