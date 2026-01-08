Увеличен список медикаментов, на которые установлен потолок цен в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260108/uvelichen-spisok-medikamentov-na-kotorye-ustanovlen-potolok-tsen-v-gruzii-296559789.html

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Количество наименований медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, достигло 2 165, сообщили в Минздраве Грузии. Максимальные границы цен, или референтных цен, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости. В списке указан лишь основной компонент медикамента, вне зависимости от производителя и названия, и его максимальная оптовая и розничная цена. Список означает, что все подобные препараты различных наименований и производителей, включающие конкретный компонент, не могут продаваться по цене, выше установленной. В список с потолком цен входят препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний, антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, болезней желудочно-кишечного тракта, противовирусные, антигельминтные, антигистаминные, обезболивающие и психолептики. Реформа в Грузии Борьба с завышенными ценами в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

