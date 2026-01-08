Валютные резервы Нацбанка Грузии впервые превысили шесть миллиардов долларов

https://sputnik-georgia.ru/20260108/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-vpervye-prevysili-shest-milliardov-dollarov-296560081.html

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Международные резервы на 31 декабря 2025 года, согласно предварительным данным, составили 6,2 миллиарда долларов и достигли исторического максимума, говорится на сайте Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 30 ноября 2025 года – 5 816,1 миллиона долларов.За 2025 год резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, в декабре – на 342,6 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также за счет роста стоимости золота.За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона долларов, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона долларов, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,7 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,3 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,4 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 476,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,8 тысячи долларов. Средства в золоте превысили миллиард долларов.Стоимость других активов в структуре валютных резервов отрицательна и составляет 105,9 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

