Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие – спикер парламента Грузии

Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие – спикер парламента Грузии

В "Грузинской мечте" заявляют, что замечания, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы 08.01.2026

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) превратилась в политическое оружие, и в связи с Грузией это проявлялось неоднократно, заявил спикер парламента Грузии, комментируя выход США из Венецианской комиссии.Президент США Дональд Трамп приказал США выйти из состава Венецианской комиссии. Эта организация (полное название – Европейская комиссия "За демократию через право") действует под эгидой Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имели в ней статус полноценного члена.По его словам, у Грузии как государства-члена Совета Европы вызывает тревогу тот факт, что Венецианская комиссия изменила свой профиль и вместо составления тех профессиональных правовых заключений, которые были уважаемы и важны для всех стран, превратилась в обычного политического комментатора. "Исходя из политической повестки дня, она выдает различные соображения и заключения. Именно это подтвердили сегодня Соединенные Штаты Америки, которые прекратили членство в Венецианской комиссии как страна, не являющаяся членом Совета Европы", – сказал Папуашвили.Венецианская комиссия не раз призывала власти выполнить рекомендации в отношении законодательства. Особую критику у комиссии вызывает закон об "иноагентах", закон "О грантах", поправки в Кодекс административных правонарушений. По их мнению такие законы несовместимы с европейскими стандартами и нормами. В "Грузинской мечте" заявляют, что замечания, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Замечание о проведении досрочных выборов, по мнению правящей команды, категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

