ВС России освободили Братское в Днепропетровской области

ВС России освободили Братское в Днепропетровской области

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили село Братское в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны России."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское ", – говорится в сообщении.Помимо того, российские бойцы в ходе освобождения Братского заняли крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воинами-забайкальцами было зачищено более 170 зданий и строений, удерживаемых украинскими военными.В министерстве пояснили, что населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение. Его освобождение позволило российским военным расширить плацдарм на западном берегу Гайчура и создало условия для возможности дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток".Удары были нанесены по живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.В конце декабря президент Владимир Путин отметил высокие темпы продвижения бойцов группировки "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

