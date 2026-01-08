https://sputnik-georgia.ru/20260108/vs-rossii-osvobodili-bratskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-296567232.html
ВС России освободили Братское в Днепропетровской области
ВС России освободили Братское в Днепропетровской области
Sputnik Грузия
"Восточное" подразделение российских войск освободило населенный пункт Братское и нанесло удары по подразделениям ВСУ в Запорожской области 08.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-08T13:28+0400
2026-01-08T13:28+0400
2026-01-08T14:43+0400
россия
политика
в мире
владимир путин
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1c/275348367_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_48d817d80556234c52758d6b00f7a8ae.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили село Братское в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны России."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское ", – говорится в сообщении.Помимо того, российские бойцы в ходе освобождения Братского заняли крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воинами-забайкальцами было зачищено более 170 зданий и строений, удерживаемых украинскими военными.В министерстве пояснили, что населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение. Его освобождение позволило российским военным расширить плацдарм на западном берегу Гайчура и создало условия для возможности дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток".Удары были нанесены по живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.В конце декабря президент Владимир Путин отметил высокие темпы продвижения бойцов группировки "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1c/275348367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cfd55871098b2daa66a9688982358e35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, в мире, владимир путин, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, владимир путин, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
ВС России освободили Братское в Днепропетровской области
13:28 08.01.2026 (обновлено: 14:43 08.01.2026)
"Восточное" подразделение российских войск освободило населенный пункт Братское и нанесло удары по подразделениям ВСУ в Запорожской области
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили село Братское в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское ", – говорится в сообщении.
Помимо того, российские бойцы в ходе освобождения Братского заняли крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воинами-забайкальцами было зачищено более 170 зданий и строений, удерживаемых украинскими военными.
В министерстве пояснили, что населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение. Его освобождение позволило российским военным расширить плацдарм на западном берегу Гайчура и создало условия для возможности дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток".
По данным ведомства, ВСУ за сутки в зоне действия "восточной" группировки потеряли свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.
Удары были нанесены по живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.
В конце декабря президент Владимир Путин отметил высокие темпы продвижения бойцов группировки "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях.