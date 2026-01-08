https://sputnik-georgia.ru/20260108/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-296561406.html
Землетрясение произошло на западе Грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
Самое мощное землетрясение в истории страны зафиксировано именно в регионах Западной Грузии 08.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 11:18 по тбилисскому времени в 3 км от города Они в Раче, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
