Землетрясение произошло на западе Грузии

Самое мощное землетрясение в истории страны зафиксировано именно в регионах Западной Грузии 08.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-08T11:53+0400

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 11:18 по тбилисскому времени в 3 км от города Они в Раче, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

