Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны шесть человек
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали шесть человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в материалах МВД Грузии. Среди задержанных есть как иностранные граждане, так и граждане Грузии. Их обвиняют в содействии сбыту наркотических средств, незаконном хранении и приобретении наркотиков и психотропных веществ, а также в попытке тайно ввезти их на территорию Грузии.Полиция изъяла большое количество наркотиков из их квартир во время личного обыска и с локаций, где часть задержанных прятала закладки. Среди изъятых наркотиков: героин, амфетамин, метамфетамин, метадон, MDMA, кокаин, марихуана и преглабалин. Согласно сводке МВД Грузии, полиция остановила одного из задержанных для проверки на основании оперативной информации на улице в Тбилиси. Обвиняемый, увидев полицейских, попытался скрыться, но врезался в автомобиль патрульной полиции, после чего был задержан. В машине обвиняемого правоохранители нашли большое количество жидкости, содержащей наркотическое средство альфа-ПВП. Всем шести задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркопреступлениями остается приоритетом для правоохранительных органов Грузии. Только с 1 по 9 января полиция задержала 13 человек по обвинению в наркопреступлениях. Среди них есть как граждане Грузии, так и иностранцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
