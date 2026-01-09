https://sputnik-georgia.ru/20260109/chto-my-edim--v-gruzii-izymayut-partiyu-detskogo-pitaniya-kompanii-nestl-296574535.html

Что мы едим – в Грузии изымают партию детского питания компании Nestlé

Что мы едим – в Грузии изымают партию детского питания компании Nestlé

Sputnik Грузия

Требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии 09.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-09T17:57+0400

2026-01-09T17:57+0400

2026-01-09T18:03+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/09/296574372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2da52a38fe9e25c981a36b30e4938d1c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Грузии идет процесс изъятия конкретных партий детского питания Nestlé Georgia под надзором Национального агентства продовольствия Грузии, говорится в сообщении Агентства. Nestlé приняла решение об изъятии определенной продукции детского питания с различных рынков, включая Грузию, из-за возможного риска обнаружения токсина Cereulid в сырье, полученном от внешнего поставщика.В частности, принято решение об изъятии с рынка следующих партий детского питания и молочных смесей: Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и министерство здравоохранения призывают потребителей, в случае приобретения продукции из указанных партий, не использовать ее. По данным агентства, Cereulide/цереулид не представляет значительного вреда для здоровья, а проводимые мероприятия носят превентивный характер. Симптомы обычно проявляются в период от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов. На данном этапе в европейских странах не зафиксировано случаев госпитализации детей после употребления данного продукта. Агентство отмечает, что требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси