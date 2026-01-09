https://sputnik-georgia.ru/20260109/chto-my-edim--v-gruzii-izymayut-partiyu-detskogo-pitaniya-kompanii-nestl-296574535.html
Что мы едим – в Грузии изымают партию детского питания компании Nestlé
09.01.2026
17:57 09.01.2026 (обновлено: 18:03 09.01.2026)
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Грузии идет процесс изъятия конкретных партий детского питания Nestlé Georgia под надзором Национального агентства продовольствия Грузии, говорится в сообщении Агентства.
Nestlé приняла решение об изъятии определенной продукции детского питания с различных рынков, включая Грузию, из-за возможного риска обнаружения токсина Cereulid в сырье, полученном от внешнего поставщика.
В частности, принято решение об изъятии с рынка следующих партий детского питания и молочных смесей:
NAN 1 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51490346AA, 51750346AB, 51810346AA;
NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51240017C1, 51240017C2, 51420017C6, 51430017C2, 51570017C1, 51660017C5, 51670017C1, 52940017C3, 52950017C1;
NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 400 г – 51550017A1, 52920017A;
NAN 2 OPTIPRO – картонная коробка, 1050 г – 5218167821, 5256167811.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и министерство здравоохранения призывают потребителей, в случае приобретения продукции из указанных партий, не использовать ее.
По данным агентства, Cereulide/цереулид не представляет значительного вреда для здоровья, а проводимые мероприятия носят превентивный характер.
Cereulide/цереулид – это рвотный токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами Bacillus cereus. Если ребенок употребил пищу, загрязненную этим токсином, симптомы могут включать рвоту, диарею и слабость.
Симптомы обычно проявляются в период от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов.
На данном этапе в европейских странах не зафиксировано случаев госпитализации детей после употребления данного продукта.
Агентство отмечает, что требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии.