https://sputnik-georgia.ru/20260109/dozhd-i-sneg--prognoz-pogody-v-gruzii-na-vykhodnykh-296578440.html

Дождь и снег – прогноз погоды в Грузии на выходных

Дождь и снег – прогноз погоды в Грузии на выходных

Sputnik Грузия

В Тбилиси погода будет преимущественно сухой, температура воздуха в дневные часы составит +9...+11 градусов 09.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-09T22:48+0400

2026-01-09T22:48+0400

2026-01-09T23:22+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250431250_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf05e74441a85c9e53abcb3fd1751c7c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют дожди и местами снег на части территории Грузии до 13 января , сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно сухой. Температура воздуха в дневные часы составит +9...+11 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) также ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается снег и местами метель. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +9...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти дождь. Температура воздуха составит +8...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит -1...-3 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии