Иностранцы задержаны в Грузии за попытку тайно проехать в Турцию

В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии 09.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Трех иностранных граждан задержали во время попытки незаконно пересечь грузино-турецкую границу, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, иностранцы пытались в обход погранично-пропускного пункта "Сарпи" тайно попасть в Турцию, но их задержали пограничники. Теперь задержанным грозит до 5 лет тюрьмы либо выдворение за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии. В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии. Обвинения предъявлены 366 лицам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

