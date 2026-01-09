https://sputnik-georgia.ru/20260109/inostrantsy-zaderzhany-v-gruzii-za-popytku-tayno-proekhat-v-turtsiyu-296573999.html
Иностранцы задержаны в Грузии за попытку тайно проехать в Турцию
Иностранцы задержаны в Грузии за попытку тайно проехать в Турцию
В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Трех иностранных граждан задержали во время попытки незаконно пересечь грузино-турецкую границу, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, иностранцы пытались в обход погранично-пропускного пункта "Сарпи" тайно попасть в Турцию, но их задержали пограничники. Теперь задержанным грозит до 5 лет тюрьмы либо выдворение за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии. В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии. Обвинения предъявлены 366 лицам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Иностранцы задержаны в Грузии за попытку тайно проехать в Турцию
16:56 09.01.2026 (обновлено: 17:51 09.01.2026)
В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Трех иностранных граждан задержали во время попытки незаконно пересечь грузино-турецкую границу, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, иностранцы пытались в обход погранично-пропускного пункта "Сарпи" тайно попасть в Турцию, но их задержали пограничники.
Теперь задержанным грозит до 5 лет тюрьмы либо выдворение за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии.
В 2025 году сотрудники пограничной полиции пресекли 371 преступление, связанное с пересечением границы Грузии. Обвинения предъявлены 366 лицам.