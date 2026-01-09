https://sputnik-georgia.ru/20260109/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-yanvarya-2026-296570359.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 9 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 9 января отмечают день памяти святых Стефана, Феодора и других 09.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-09T01:01+0400

2026-01-09T01:01+0400

2026-01-09T01:01+0400

календарь религиозных праздников

религия

справки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23446/93/234469356_0:28:3004:1718_1920x0_80_0_0_0aa715ca79498de62f02a99c130d5a97.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПервомученикПо церковному календарю 9 января поминают архидиакона Стефана – первого христианского мученика, пострадавшего за Спасителя.Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Проповедовал будущий святой слово Божье в Иерусалиме, подкрепляя знамениями и чудесами свои слова.Успешная проповедь святого настроила против него фарисеев. Его схватили и повлекли в синедрион – высшее судилище евреев. Фарисеи на суде представили ложных свидетелей, утверждавших, что в своих проповедях святой оскорбляет Бога и пророка Моисея.Святой Стефан в свое оправдание изложил перед синедрионом историю еврейского народа, где на ярких примерах показал, как евреи всегда противились Богу и убивали Им посланных пророков, чем еще более разгневал членов синедриона.Они повлекли святого за город, где, как повелевал закон, свидетели, обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша по имени Савл, которому поручили стеречь одежды побивающих камнями. Стефан, падая под градом камней, воскликнул: "Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой".Так архидиакон стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова. Ему было 30 лет.Феодор НачертанныйПо церковному календарю 9 января поминают преподобного Феодора исповедника, прозванного Начертанным.Родился будущий святой в христианской семье в Иерусалиме. С раннего детства Феодор посещал церковные службы, избегая детских забав. Вместе с младшим братом Феофаном он обучался в лавре Святого Саввы. Братья приняли иночество, а святого Феодора возвели в сан пресвитера.Патриарх Иерусалимский послал братьев в Константинополь для защиты православия, когда император-иконоборец Лев V Армянин (813-820) стал покровительствовать иконоборческой ереси.Святые исповедники, прибыв в византийскую столицу, смело выступали в защиту иконопочитания и в словесном состязании посрамили Льва V. За это братьев по приказу императора, жестоко избили и сослали, строго всем запретив помогать им в чем-либо.При следующих императорах, Михаиле II (820-829) и Феофиле (829-842), братьев неоднократно подвергали жестоким пыткам, принуждая присоединиться к иконоборческой ереси.Как-то на их лица раскаленными иглами нанесли якобы позорящие надписи – 12 стихотворных строк, в которых о святых исповедниках говорилось как о "сосудах суеверного заблуждения". Отсюда наименование Начертанных, утвердившееся за братьями-мучениками.Святой Феодор скончался примерно в 840 году в местечке Апамее, где мучеников заточили после пытки. Святой Феофан, дожив до окончания иконоборческой ереси, скончался в сане епископа Никейского.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 9 января поминают святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.Родом будущий святитель был из Константинополя. Он вел благочестивую жизнь и служил пресвитером в соборе Святой Софии, где также был сосудохранителем.Патриархом Константинопольским его избрали в 676-м, но через два года он был оклеветан и низложен.Однако истина восторжествовала. Святой Феодор на Патриарший престол был вновь возведен в 683 году и до своей кончины управлял Константинопольской церковью. Скончался святитель примерно в 686-м.ИмениныПо церковному календарю 9 января именины отмечают Антонина, Лука, Степан, Тихон, Ферапонт и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

календарь религиозных праздников, религия , справки