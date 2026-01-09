https://sputnik-georgia.ru/20260109/kubok-vyzova-po-regbi-vozvraschaetsya-s-kanikul-chernyy-lev-sygraet-s-montobanom-296566260.html

Кубок вызова по регби возвращается с каникул: "Черный лев" сыграет с "Монтобаном"

Грузинская команда проиграла в первых мачтах и возвращается к соревнованиям без очков 09.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" возобновит свое участие в Кубке вызова по регби 10 января матчем против французской команды "Монтобан", входящей в ТОП-14, сообщили в Союзе регби Грузии. Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. Среди них и "Черный лев". В прошлом сезоне "Черному льву" не удалось выйти в плей-офф турнира. Грузинская команда 8 января уже прибыла во Францию. Николоз Хатиашвили, Шалва Мамукашвили, Сандро Мамамтавришвили и Амиран Швангирадзе пропустят встречу из-за травм. В составе команды сыграют дебютанты Иона Пирцхалава ("Батуми"), Гела Хеладзе ("Гори"), Рома Махатадзе ("Батуми") и Гига Кобахидзе, который ранее уже тренировался с командой. Матч начнется в 17:00 по тбилисскому времени. После матча с "Монтобаном" грузинские регбисты вернутся в Тбилиси и будут готовиться к матчу с итальянским "Зебре", который пройдет в столице, на стадионе имени Михаила Месхи 17 января. Расписание оставшихся встреч и финальной части турнира: Третий тур – 9/10/11 января 2026 года Четвертый тур – 16/17/18 января 2026 года 1/8 финала – 3/4/5 апреля 2026 года Четвертьфиналы – 10/11/12 апреля 2026 года Полуфиналы – 1/2/3 мая 2026 года Финал – 22 мая 2026 года. В первых двух турах "Черный лев" в декабре проиграл обе встречи: "Монпелье" – со счетом 13:24, а ирландскому "Коннахту" – всухую, 0:52. Как и "Монтобан", грузинская франшиза пока не набрала очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

