Минздрав Грузии пояснил изменения в программе всеобщего здравоохранения

https://sputnik-georgia.ru/20260109/minzdrav-gruzii-poyasnil-izmeneniya-v-programme-vseobschego-zdravookhraneniya-296577137.html

Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений, заявили в министерстве 09.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Информация о том, что граждане, находящиеся за пределами Грузии более шести месяцев, не смогут воспользоваться программой всеобщего здравоохранения, не соответствует действительности и является целенаправленной попыткой ввести общественность в заблуждение, говорится в заявлении Минздрава. В ведомстве опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что с 1 июня 2026 года программой всеобщего здравоохранения не смогут пользоваться граждане Грузии, находящиеся за границей непрерывно шесть месяцев и более. Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений. Государство выплачивало клинике фиксированную плату даже в том случае, когда гражданин Грузии отсутствовал в стране и, соответственно, не получал медицинских услуг. В ведомстве отметили, что по приказу министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года, изменения касаются только финансирования медучреждений в части амбулаторного обслуживания, т. н. механизма капитации, и не распространяются на какой-либо другой компонент всеобщего здравоохранения, в том числе на неотложную амбулаторию и стационарные сервисы. Важно, чтобы по возвращении в Грузию гражданин смог без каких-либо ограничений зарегистрироваться в амбулаторном учреждении и в полном объеме получить услуги, предоставляемые программой. В Грузии с 2013 года действуют программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

