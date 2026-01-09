https://sputnik-georgia.ru/20260109/minzdrav-gruzii-poyasnil-izmeneniya-v-programme-vseobschego-zdravookhraneniya-296577137.html
Минздрав Грузии пояснил изменения в программе всеобщего здравоохранения
Минздрав Грузии пояснил изменения в программе всеобщего здравоохранения
Sputnik Грузия
Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений, заявили в министерстве 09.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-09T20:56+0400
2026-01-09T20:56+0400
2026-01-09T21:07+0400
грузия
новости
общество
минздрав
всеобщее медицинское страхование
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262037748_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_801864c4b2be04d2b73196d2bc452d8b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Информация о том, что граждане, находящиеся за пределами Грузии более шести месяцев, не смогут воспользоваться программой всеобщего здравоохранения, не соответствует действительности и является целенаправленной попыткой ввести общественность в заблуждение, говорится в заявлении Минздрава. В ведомстве опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что с 1 июня 2026 года программой всеобщего здравоохранения не смогут пользоваться граждане Грузии, находящиеся за границей непрерывно шесть месяцев и более. Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений. Государство выплачивало клинике фиксированную плату даже в том случае, когда гражданин Грузии отсутствовал в стране и, соответственно, не получал медицинских услуг. В ведомстве отметили, что по приказу министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года, изменения касаются только финансирования медучреждений в части амбулаторного обслуживания, т. н. механизма капитации, и не распространяются на какой-либо другой компонент всеобщего здравоохранения, в том числе на неотложную амбулаторию и стационарные сервисы. Важно, чтобы по возвращении в Грузию гражданин смог без каких-либо ограничений зарегистрироваться в амбулаторном учреждении и в полном объеме получить услуги, предоставляемые программой. В Грузии с 2013 года действуют программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262037748_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae21384c51f0726cc80bb5cc2f69bd7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, минздрав, всеобщее медицинское страхование
грузия, новости, общество, минздрав, всеобщее медицинское страхование
Минздрав Грузии пояснил изменения в программе всеобщего здравоохранения
20:56 09.01.2026 (обновлено: 21:07 09.01.2026)
Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений, заявили в министерстве
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Информация о том, что граждане, находящиеся за пределами Грузии более шести месяцев, не смогут воспользоваться программой всеобщего здравоохранения, не соответствует действительности и является целенаправленной попыткой ввести общественность в заблуждение, говорится в заявлении Минздрава.
В ведомстве опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что с 1 июня 2026 года программой всеобщего здравоохранения не смогут пользоваться граждане Грузии, находящиеся за границей непрерывно шесть месяцев и более.
"Все граждане Грузии, получавшие медицинские услуги в рамках программы всеобщего здравоохранения, продолжат пользоваться услугами программы без каких-либо изменений. Ограничений на медицинские услуги нет, даже для граждан Грузии, находящихся за границей", – пояснили в Минздраве.
Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений. Государство выплачивало клинике фиксированную плату даже в том случае, когда гражданин Грузии отсутствовал в стране и, соответственно, не получал медицинских услуг.
В ведомстве отметили, что по приказу министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года, изменения касаются только финансирования медучреждений в части амбулаторного обслуживания, т. н. механизма капитации, и не распространяются на какой-либо другой компонент всеобщего здравоохранения, в том числе на неотложную амбулаторию и стационарные сервисы.
Важно, чтобы по возвращении в Грузию гражданин смог без каких-либо ограничений зарегистрироваться в амбулаторном учреждении и в полном объеме получить услуги, предоставляемые программой.
"Целью указанного решения является усиление программы всеобщего здравоохранения, сокращение нецелевых расходов и защита интересов бенефициариев", – говорится в заявлении.
В Грузии с 2013 года действуют программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.