https://sputnik-georgia.ru/20260109/predstavitel-gruzii-vruchil-veritelnye-gramoty-genseku-nato-296572700.html

Представитель Грузии вручил верительные грамоты генсеку НАТО

Представитель Грузии вручил верительные грамоты генсеку НАТО

Sputnik Грузия

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира" 09.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-09T12:52+0400

2026-01-09T12:52+0400

2026-01-09T12:52+0400

политика

грузия

новости

нато

украина

вашингтон

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/09/296572535_0:178:1115:805_1920x0_80_0_0_600e2c71e4e12ccc914cb2ab4b922a2e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Представитель Грузии при НАТО Ираклий Берая провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и вручил ему верительные грамоты, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. По информации ведомства, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между НАТО и Грузией. Берая подчеркнул важную роль Грузии в обеспечении региональной безопасности и поблагодарил генерального секретаря за твердую поддержку альянса. В свою очередь, Марк Рютте поздравил Ираклия Берая с назначением на пост представителя Грузии при НАТО и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, нато, украина, вашингтон, мид россии