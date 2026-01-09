https://sputnik-georgia.ru/20260109/skolko-potrebiteley-pozhalovalis-na-narushenie-svoikh-prav-v-gruzii-v-2025-godu-296561549.html

Сколько потребителей пожаловались на нарушение своих прав в Грузии в 2025 году

Сколько потребителей пожаловались на нарушение своих прав в Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

В прошлом году решением Агентства было подтверждено 183 факта нарушения прав группы потребителей в 288 случаях обращений 09.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-09T11:58+0400

2026-01-09T11:58+0400

2026-01-09T12:01+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

имерети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279593980_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_34d40f23da99729aa4cbd4df65e91931.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 1470 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в 2025 году, сообщила пресс-служба ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. По информации ведомства, количество поступивших заявок увеличилось на 65% по сравнению с 2024 годом. Кроме того, количество жалоб на нарушение прав потребителей по телефону составило 5 450. В 90% рассмотренных дел решения были вынесены в пользу потребителей, и им была выплачена компенсация в размере более 1 миллиона лари. В прошлом году решением Агентства было подтверждено 183 факта нарушения прав группы потребителей в 288 случаях обращений. Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 139 случаях были оштрафованы 85 торговцев на общую сумму 135 955 лари. Кроме того, Агентство в 182 случаях оформило 161 соглашение в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. В 2024 году 66% жалоб потребителей были связаны с онлайн-покупками, а 34% – с покупками в магазинах на местах. По регионам лидирует Тбилиси с 79%, за ним следует Аджария – с 5%, затем Имерети – с 4% и другие регионы. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 465, о ремонте или возврате бракованного товара – 484, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 273, о доставке товара в указанный срок – 112, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 46, о прочем – 90. Также, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 5% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, имерети