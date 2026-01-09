https://sputnik-georgia.ru/20260109/tramp-otmenil-vtoruyu-volnu-atak-na-venesuelu-296576465.html

Трамп отменил вторую волну атак на Венесуэлу

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с сотрудничеством Венесуэлы с Соединенными Штатами отменил вторую волну атак по... 09.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с сотрудничеством Венесуэлы с Соединенными Штатами отменил вторую волну атак по стране. "США и Венесуэла отлично работают вместе... В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак", – написал он в соцсети Truth Social. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

