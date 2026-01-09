https://sputnik-georgia.ru/20260109/v-otvet-na-ataku-na-rezidentsiyu-prezidenta-vs-rf-udarili-oreshnikom-po-obektam-ukrainy-296575111.html
В ответ на атаку на резиденцию президента ВС РФ ударили "Орешником" по объектам Украины
В ответ на атаку на резиденцию президента ВС РФ ударили "Орешником" по объектам Украины
Удар был предпринят в ответ на атаку со стороны ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина, предпринятую в ночь на 29 декабря 09.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине в ночь на пятницу, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Удар был предпринят в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции российского лидера Владимира Путина, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.В ведомстве уточнили, что цели массированного удара с применением комплекса "Орешник" были достигнуты."Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", – отметили в министерстве.Российские военные впервые применили "Орешник" при ударе по предприятию ВПК Украины в Днепропетровске 21 ноября 2024 года. Ракета тогда была в неядерном исполнении.Ракеты комплекса являются гиперзвуковыми и могут оснащаться специальной боевой частью. Их не может сбить ни одна из существующих систем противоракетной обороны.Дальность стрельбы комплекса составляет до пяти тысяч километров.
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине в ночь на пятницу, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Удар был предпринят в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции российского лидера Владимира Путина, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.
"Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что цели массированного удара с применением комплекса "Орешник" были достигнуты.
"Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", – отметили в министерстве.
Российские военные впервые применили "Орешник" при ударе по предприятию ВПК Украины в Днепропетровске 21 ноября 2024 года. Ракета тогда была в неядерном исполнении.
Ракеты комплекса являются гиперзвуковыми и могут оснащаться специальной боевой частью. Их не может сбить ни одна из существующих систем противоракетной обороны.
Дальность стрельбы комплекса составляет до пяти тысяч километров.