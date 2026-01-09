https://sputnik-georgia.ru/20260109/v-tbilisskom-metropolitene-obnovyat-puti-296572992.html

В Тбилисском метрополитене обновят пути

В Тбилисском метрополитене обновят пути

09.01.2026

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Транспортная компания Тбилиси объявила тендер на закупку новых рельсов для Тбилисского метрополитена. Тендер стоимостью 7,2 миллиона лари предполагает закупку 1,5 тысяч тонн рельсов для метрополитена, которые должны быть выпущены в 2026 году. По условию тендера рельсы должны быть изготовлены/предназначены для метрополитена и должны соответствовать стандарту ГОСТ Р 51685 или эквивалентному стандарту. Сталь, используемая для изготовления рельса, должна быть мартеновской или кислородно-конвертерной, или изготовленной методом электропечи, термически неупрочненной, категория стали НТ260 или ее эквивалентная категория, K76Ф или Э76Ф или их эквивалентная марка. Стандартная длина рельса должна быть 25 метров.Прием заявок завершится 9 февраля 2026 года. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

