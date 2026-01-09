Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260109/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-iz-za-vysokoy-lavinnoy-opasnosti-296572228.html
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России 09.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-09T11:12+0400
2026-01-09T11:48+0400
общество
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
верхний ларс
тбилиси
гудаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286877624_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5dc9c51551fe12753ac45fb9272d3d0a.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, запрет на передвижение транспорта действует на 93-107 км участка Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
верхний ларс
тбилиси
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286877624_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_7ecfee4700fe041a8524d9ec7fb58877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, тбилиси, гудаури
общество, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, тбилиси, гудаури

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности

11:12 09.01.2026 (обновлено: 11:48 09.01.2026)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Мцхета-Степанцминда-Ларс
Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2026
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Подписаться
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, запрет на передвижение транспорта действует на 93-107 км участка Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0