Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности

ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России 09.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, запрет на передвижение транспорта действует на 93-107 км участка Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

