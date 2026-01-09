https://sputnik-georgia.ru/20260109/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-iz-za-vysokoy-lavinnoy-opasnosti-296572228.html
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России 09.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-09T11:12+0400
2026-01-09T11:12+0400
2026-01-09T11:48+0400
общество
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
верхний ларс
тбилиси
гудаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286877624_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5dc9c51551fe12753ac45fb9272d3d0a.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, запрет на передвижение транспорта действует на 93-107 км участка Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
тбилиси
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286877624_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_7ecfee4700fe041a8524d9ec7fb58877.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, тбилиси, гудаури
общество, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, тбилиси, гудаури
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за высокой лавинной опасности
11:12 09.01.2026 (обновлено: 11:48 09.01.2026)
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), ограничено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, по данным Национального агентства окружающей среды, запрет на передвижение транспорта действует на 93-107 км участка Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.