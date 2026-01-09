Выход США из Венецианской комиссии подтверждает опасения Грузии – депутат

https://sputnik-georgia.ru/20260109/vykhod-ssha-iz-venetsianskoy-komissii-podtverzhdaet-opaseniya-gruzii--deputat-296576249.html
Особую критику у комиссии вызывает закон Грузии об "иноагентах", закон "О грантах", поправки в Кодекс административных правонарушений 09.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Власти Грузии неоднократно предупреждали о политизированном характере выводов Венецианской комиссии, которая вместо рекомендаций в последние годы готовит политически мотивированные документы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе, комментируя выход США из Венецианской комиссии. Президент США Дональд Трамп приказал США выйти из состава Венецианской комиссии. Эта организация (полное название – Европейская комиссия "За демократию через право") действует под эгидой Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имели в ней статус полноценного члена. Хотя Венецианская комиссия должна быть органом, дающим рекомендации, в последние месяцы и годы это уже не так – в отношении Грузии готовились документы, насыщенные политикой, отметил депутат. Венецианская комиссия не раз призывала власти Грузии выполнить рекомендации в отношении законодательства. Особую критику у комиссии вызывает закон об "иноагентах", закон "О грантах", поправки в Кодекс административных правонарушений. По их мнению, такие законы несовместимы с европейскими стандартами и нормами. В "Грузинской мечте" заявляют, что замечания, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Замечание о проведении досрочных выборов, по мнению правящей команды, категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Власти Грузии неоднократно предупреждали о политизированном характере выводов Венецианской комиссии, которая вместо рекомендаций в последние годы готовит политически мотивированные документы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе, комментируя выход США из Венецианской комиссии.
Президент США Дональд Трамп приказал США выйти из состава Венецианской комиссии. Эта организация (полное название – Европейская комиссия "За демократию через право") действует под эгидой Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имели в ней статус полноценного члена.
"Это уже не первый случай, когда слова членов нашей команды в отношении США подтверждаются. Мы неоднократно разоблачали Венецианскую комиссию, указывая на то, что она выносит политизированные заключения", – заявил Гордуладзе.
Хотя Венецианская комиссия должна быть органом, дающим рекомендации, в последние месяцы и годы это уже не так – в отношении Грузии готовились документы, насыщенные политикой, отметил депутат.
Венецианская комиссия не раз призывала власти Грузии выполнить рекомендации в отношении законодательства. Особую критику у комиссии вызывает закон об "иноагентах", закон "О грантах", поправки в Кодекс административных правонарушений. По их мнению, такие законы несовместимы с европейскими стандартами и нормами.
В "Грузинской мечте" заявляют, что замечания, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Замечание о проведении досрочных выборов, по мнению правящей команды, категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.