Бюджет Тбилиси увеличился сразу после вступления в силу – основные расходы

Согласно поправкам, расходы столичного бюджета вырастут на 17,2 миллиона лари 10.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, утвердил поправки в бюджет Тбилиси на 2026 год, спустя 8 дней после вступления его в силу. Как поясняют в мэрии Тбилиси, рост обусловлен переносом остатков с прошлого года и целевых траншей на финансирование школ и обеспечение детей, живущих в Тбилиси, транспортом. Основная часть бюджета пойдет на улучшение транспортной инфраструктуры (696,3 миллиона), в том числе на проектирование и строительство новой трамвайной линии и восстановление канатных дорог. Также 305,9 миллиона лари будут потрачены на строительство инфраструктурных объектов и замену аварийных жилых домов, в том числе на эксплуатацию уличного освещения, системы сточных вод, строительство новых мостов. А 252,4 миллиона пойдут на детские сады, их строительство и ремонт, а также обеспечение питания для детей в детских садах. Еще 185,2 миллиона выделены на финансирование программ здравоохранения и социальных программ. Такую же сумму планируют потратить на благоустройство города. Остальные средства будут выделены на культуру, в том числе на муниципальные театры, уход за бездомными животными и финансирование спортивных мероприятий.
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, утвердил поправки в бюджет Тбилиси на 2026 год, спустя 8 дней после вступления его в силу.
Как поясняют в мэрии Тбилиси, рост обусловлен переносом остатков с прошлого года и целевых траншей на финансирование школ и обеспечение детей, живущих в Тбилиси, транспортом.
Согласно поправкам, расходы столичного бюджета вырастут на 17,2 миллиона лари и составят 2 210,6 миллиона лари. Согласно вступившей в силу 1 января версии, расходы бюджета планировались на уровне 2 193,4 миллиона лари.
Основная часть бюджета пойдет на улучшение транспортной инфраструктуры (696,3 миллиона), в том числе на проектирование и строительство новой трамвайной линии и восстановление канатных дорог.
Также 305,9 миллиона лари будут потрачены на строительство инфраструктурных объектов и замену аварийных жилых домов, в том числе на эксплуатацию уличного освещения, системы сточных вод, строительство новых мостов. А 252,4 миллиона пойдут на детские сады, их строительство и ремонт, а также обеспечение питания для детей в детских садах.
Еще 185,2 миллиона выделены на финансирование программ здравоохранения и социальных программ. Такую же сумму планируют потратить на благоустройство города.
Остальные средства будут выделены на культуру, в том числе на муниципальные театры, уход за бездомными животными и финансирование спортивных мероприятий.