https://sputnik-georgia.ru/20260110/byudzhet-tbilisi-uvelichilsya-srazu-posle-vstupleniya-v-silu--osnovnye-raskhody-296580996.html

Бюджет Тбилиси увеличился сразу после вступления в силу – основные расходы

Бюджет Тбилиси увеличился сразу после вступления в силу – основные расходы

Sputnik Грузия

Согласно поправкам, расходы столичного бюджета вырастут на 17,2 миллиона лари 10.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-10T09:01+0400

2026-01-10T09:01+0400

2026-01-10T09:01+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

бюджет тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714118_0:182:3315:2047_1920x0_80_0_0_51d0ea6765f4edb6f4332ab2c0748226.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, утвердил поправки в бюджет Тбилиси на 2026 год, спустя 8 дней после вступления его в силу. Как поясняют в мэрии Тбилиси, рост обусловлен переносом остатков с прошлого года и целевых траншей на финансирование школ и обеспечение детей, живущих в Тбилиси, транспортом. Основная часть бюджета пойдет на улучшение транспортной инфраструктуры (696,3 миллиона), в том числе на проектирование и строительство новой трамвайной линии и восстановление канатных дорог. Также 305,9 миллиона лари будут потрачены на строительство инфраструктурных объектов и замену аварийных жилых домов, в том числе на эксплуатацию уличного освещения, системы сточных вод, строительство новых мостов. А 252,4 миллиона пойдут на детские сады, их строительство и ремонт, а также обеспечение питания для детей в детских садах. Еще 185,2 миллиона выделены на финансирование программ здравоохранения и социальных программ. Такую же сумму планируют потратить на благоустройство города. Остальные средства будут выделены на культуру, в том числе на муниципальные театры, уход за бездомными животными и финансирование спортивных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, бюджет тбилиси