https://sputnik-georgia.ru/20260110/grazhdanina-germanii-vydvorili-iz-gruzii-posle-debosha-v-tbilisskom-aeroportu-296582891.html

Гражданина Германии выдворили из Грузии после дебоша в Тбилисском аэропорту

Гражданина Германии выдворили из Грузии после дебоша в Тбилисском аэропорту

Sputnik Грузия

Гражданин Германии был признан виновным в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции 10.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-10T17:08+0400

2026-01-10T17:08+0400

2026-01-10T17:08+0400

происшествия

новости

грузия

германия

тбилиси

тбилисский международный аэропорт

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_2f72417bbedb7abf673ffc0e7f1c8ed4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции и патрульной полиции задержали и выдворили из Грузии гражданина Германии Б.М, устроившего дебош в Тбилисском международном аэропорту, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, 7 января гражданин Германии, находясь в Тбилисском международном аэропорту, стал агрессивным, грубо нарушал общественный порядок и словесно оскорблял сотрудников департамента патрульной полиции, когда его призвали к соблюдению общественного порядка, что привело к его административному задержанию. Решением Тбилисского городского суда гражданин Федеративной Республики Германия был признан виновным в мелком хулиганстве, неподчинении требованиям полиции и приговорен к выплате штрафа в размере 4000 лари и выдворению из страны с запретом на въезд в Грузию сроком на три года. На основании решения суда сотрудники департамента миграции сопроводили гражданина Германии в Тбилисский международный аэропорт, где было осуществлено мероприятие по его выдворению из страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, германия, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, тбилисский городской суд