https://sputnik-georgia.ru/20260110/grazhdanina-germanii-vydvorili-iz-gruzii-posle-debosha-v-tbilisskom-aeroportu-296582891.html
Гражданина Германии выдворили из Грузии после дебоша в Тбилисском аэропорту
Гражданина Германии выдворили из Грузии после дебоша в Тбилисском аэропорту
Sputnik Грузия
Гражданин Германии был признан виновным в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции 10.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-10T17:08+0400
2026-01-10T17:08+0400
2026-01-10T17:08+0400
происшествия
новости
грузия
германия
тбилиси
тбилисский международный аэропорт
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_2f72417bbedb7abf673ffc0e7f1c8ed4.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции и патрульной полиции задержали и выдворили из Грузии гражданина Германии Б.М, устроившего дебош в Тбилисском международном аэропорту, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, 7 января гражданин Германии, находясь в Тбилисском международном аэропорту, стал агрессивным, грубо нарушал общественный порядок и словесно оскорблял сотрудников департамента патрульной полиции, когда его призвали к соблюдению общественного порядка, что привело к его административному задержанию. Решением Тбилисского городского суда гражданин Федеративной Республики Германия был признан виновным в мелком хулиганстве, неподчинении требованиям полиции и приговорен к выплате штрафа в размере 4000 лари и выдворению из страны с запретом на въезд в Грузию сроком на три года. На основании решения суда сотрудники департамента миграции сопроводили гражданина Германии в Тбилисский международный аэропорт, где было осуществлено мероприятие по его выдворению из страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:0:1275:956_1920x0_80_0_0_ec9afd68d0645a25421bff3649409d4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, германия, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, тбилисский городской суд
происшествия, новости, грузия, германия, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, тбилисский городской суд
Гражданина Германии выдворили из Грузии после дебоша в Тбилисском аэропорту
Гражданин Германии был признан виновным в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции и патрульной полиции задержали и выдворили из Грузии гражданина Германии Б.М, устроившего дебош в Тбилисском международном аэропорту, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, 7 января гражданин Германии, находясь в Тбилисском международном аэропорту, стал агрессивным, грубо нарушал общественный порядок и словесно оскорблял сотрудников департамента патрульной полиции, когда его призвали к соблюдению общественного порядка, что привело к его административному задержанию.
Решением Тбилисского городского суда гражданин Федеративной Республики Германия был признан виновным в мелком хулиганстве, неподчинении требованиям полиции и приговорен к выплате штрафа в размере 4000 лари и выдворению из страны с запретом на въезд в Грузию сроком на три года.
На основании решения суда сотрудники департамента миграции сопроводили гражданина Германии в Тбилисский международный аэропорт, где было осуществлено мероприятие по его выдворению из страны.