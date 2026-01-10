https://sputnik-georgia.ru/20260110/inostranets-zaderzhan-v-gruzii-za-narkoprestuplenie-296582756.html
Иностранец задержан в Грузии за наркопреступление
Иностранец задержан в Грузии за наркопреступление
Преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение 10.01.2026
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Полиция обнаружила у иностранца наркотики, которые он хранил в съемной квартире в Батуми (Аджарская АР), говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, задержанный гражданин Украины хранил при себе и в съемной квартире большое количество мефедрона. Кроме того, полиция нашла и материалы, необходимые для расфасовки наркотиков. Речь идет о гражданине Украины. Он обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
