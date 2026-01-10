Иран обвинил США в провоцировании беспорядков в стране

https://sputnik-georgia.ru/20260110/iran-obvinil-ssha-v-provotsirovanii-besporyadkov-v-strane-296584236.html

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности, в котором заявил о причастности США к подстрекательству беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА Новости.По словам дипломата, "скоординированное поведение Соединенных Штатов и израильского режима очевидно".Иравани утверждает, что заявления и угрозы со стороны США и Израиля, по мнению Тегерана, способствовали эскалации насилия, поддержке террористических групп и попыткам перевести мирные протесты в форму массовых беспорядков.Он подчеркнул, что подобные действия, по оценке иранской стороны, противоречат Уставу ООН и нормам международного права, и Тегеран их категорически отвергает.Протесты в ИранеПротестные акции в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации иранского риала, которая привела к росту цен и ухудшению экономической ситуации.На этом фоне глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку, его сменил Абдольнасер Хеммати. Участники протестов выступали против действующего политического устройства страны. Сообщалось о жертвах как среди сил безопасности, так и среди участников беспорядков.Высший совет национальной безопасности Ирана также заявил, что считает США и Израиль причастными к организации волнений.Позиция СШАПрезидент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности нанести удары по Ирану. По его словам, Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации в стране.На фоне протестов Трамп заявил, что в случае насилия в отношении мирных демонстрантов США готовы вмешаться.В ответ Иран заявил, что в случае любого агрессивного шага со стороны США нанесет удары по американским базам и вооруженным силам на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

