Какая погода ожидается в Грузии 10 января – прогноз по городам

Какая погода ожидается в Грузии 10 января – прогноз по городам

В столице прогнозируется +8 градусов и преимущественно облачный день 10.01.2026

2026-01-10T10:52+0400

2026-01-10T10:52+0400

2026-01-10T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 10 января ожидается пасмурная и дождливая погода, в горах – снег, прогнозируют метеорологи.Прогноз погоды по городам: До 13 января включительно на части территории Грузии синоптики прогнозируют дожди и местами снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

