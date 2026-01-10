Грузия
Какая погода ожидается в Грузии 10 января – прогноз по городам
Какая погода ожидается в Грузии 10 января – прогноз по городам
10.01.2026
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 10 января ожидается пасмурная и дождливая погода, в горах – снег, прогнозируют метеорологи.Прогноз погоды по городам: До 13 января включительно на части территории Грузии синоптики прогнозируют дожди и местами снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:52 10.01.2026
В столице прогнозируется +8 градусов и преимущественно облачный день
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 10 января ожидается пасмурная и дождливая погода, в горах – снег, прогнозируют метеорологи.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +9, дождь
Местиа -1, снег
Поти +9, дождь
Батуми +9, дождь
Озургети +8, дождь
Кутаиси +7, дождь
Амбролаури +4, снег
Ахалцихе +3, снег
Боржоми -1, снег
Бакуриани -3, снег
Гори +5, преимущественно облачно
Степанцминда -1, снег
Гудаури -5, облачно
Телави +8, облачно
Рустави +10, преимущественно облачно
Тбилиси +8, преимущественно облачно.
До 13 января включительно на части территории Грузии синоптики прогнозируют дожди и местами снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
