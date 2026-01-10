https://sputnik-georgia.ru/20260110/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-10-yanvarya--prognoz-po-gorodam-296581451.html
Какая погода ожидается в Грузии 10 января – прогноз по городам
В столице прогнозируется +8 градусов и преимущественно облачный день 10.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 10 января ожидается пасмурная и дождливая погода, в горах – снег, прогнозируют метеорологи.Прогноз погоды по городам: До 13 января включительно на части территории Грузии синоптики прогнозируют дожди и местами снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В большинстве городов Грузии в субботу, 10 января ожидается пасмурная и дождливая погода, в горах – снег, прогнозируют метеорологи.
Прогноз погоды по городам:
Гори +5, преимущественно облачно
Рустави +10, преимущественно облачно
Тбилиси +8, преимущественно облачно.
До 13 января включительно на части территории Грузии синоптики прогнозируют дожди и местами снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.