Легендарные кинофильмы Грузии: наследие XX века – видео
Грузинский кинематограф знаменит своими яркими и эмоциональными картинами. Имена многих грузинских актеров и авторов фильмов стали известны на весь мир. 10.01.2026, Sputnik Грузия
Среди кинолент, которые сегодня составляют золотой фонд грузинского кинематографа, много фильмов, снятых во времена СССР прославленными режиссерами: Георгием Данелия, Эльдаром Шенгелая, Серго Параджановым, Резо Чхеидзе, Тенгизом Абуладзе, Отаром Иоселиани и другими.Мы до сих пор смотрим “Мимино”, “Не горюй!”, “Необыкновенную выставку”, “Жил певчий дрозд”, “Чудаки”, “Отец солдата”, “Покаяние”. Эти уникальные фильмы несут в себе глубокую философию и неповторимую атмосферу. После них остается ощущение добра и чувство любви к людям.
11:53 10.01.2026 (обновлено: 11:56 10.01.2026)
Грузинский кинематограф знаменит своими яркими и эмоциональными картинами. Имена многих грузинских актеров и авторов фильмов стали известны на весь мир.
Среди кинолент, которые сегодня составляют золотой фонд грузинского кинематографа, много фильмов, снятых во времена СССР прославленными режиссерами: Георгием Данелия, Эльдаром Шенгелая, Серго Параджановым, Резо Чхеидзе, Тенгизом Абуладзе, Отаром Иоселиани и другими.
Мы до сих пор смотрим “Мимино”, “Не горюй!”, “Необыкновенную выставку”, “Жил певчий дрозд”, “Чудаки”, “Отец солдата”, “Покаяние”. Эти уникальные фильмы несут в себе глубокую философию и неповторимую атмосферу. После них остается ощущение добра и чувство любви к людям.