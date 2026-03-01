https://sputnik-georgia.ru/20260301/legendarnye-kinofilmy-gruzii-nasledie-xx-veka---video-296583197.html

Легендарные кинофильмы Грузии: наследие XX века – видео

Грузинский кинематограф знаменит своими яркими и эмоциональными картинами. Имена многих грузинских актеров и авторов фильмов стали известны на весь мир. 01.03.2026, Sputnik Грузия

Среди кинолент, которые сегодня составляют золотой фонд грузинского кинематографа, много фильмов, снятых во времена СССР прославленными режиссерами: Георгием Данелия, Эльдаром Шенгелая, Серго Параджановым, Резо Чхеидзе, Тенгизом Абуладзе, Отаром Иоселиани и другими.Мы до сих пор смотрим “Мимино”, “Не горюй!”, “Необыкновенную выставку”, “Жил певчий дрозд”, “Чудаки”, “Отец солдата”, “Покаяние”. Эти уникальные фильмы несут в себе глубокую философию и неповторимую атмосферу. После них остается ощущение добра и чувство любви к людям.

