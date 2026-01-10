https://sputnik-georgia.ru/20260110/napadenie-na-politseyskogo-na-zapade-gruzii-raskryto--podrobnosti-296582285.html

Нападение на полицейского на западе Грузии раскрыто – подробности

У обвиняемых произошла ссора с патрульным инспектором, который их остановил 10.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Четыре гражданина Грузии были задержаны в районе Чиатура региона Имерети за нападение на сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что у обвиняемых произошла ссора с патрульным инспектором, который их остановил. В ходе словесной перепалки обвиняемые напали на полицейского и избили его. После совершения преступления обвиняемые скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, совершенное группой лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

