Нападение на полицейского на западе Грузии раскрыто – подробности
10.01.2026
2026-01-10T13:34+0400
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Четыре гражданина Грузии были задержаны в районе Чиатура региона Имерети за нападение на сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что у обвиняемых произошла ссора с патрульным инспектором, который их остановил. В ходе словесной перепалки обвиняемые напали на полицейского и избили его. После совершения преступления обвиняемые скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, совершенное группой лиц.
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Четыре гражданина Грузии были задержаны в районе Чиатура региона Имерети за нападение на сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что у обвиняемых произошла ссора с патрульным инспектором, который их остановил. В ходе словесной перепалки обвиняемые напали на полицейского и избили его.
После совершения преступления обвиняемые скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны.
Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, совершенное группой лиц.