https://sputnik-georgia.ru/20260110/nazvano-samoe-populyarnoe-slovo-v-russkom-yazyke--296584452.html

Названо самое популярное слово в русском языке

По мнению экспертов Института русистики, широкое распространение этого слова связано с его информативностью и однозначностью 10.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-10T20:02+0400

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Слово "ок" считается самым популярным в русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные специалистов. Как отмечается в сообщении, "из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово “ок”". По мнению экспертов Института русистики, широкое распространение этого междометия связано с его информативностью и однозначностью. Кроме того, специалисты указывают на характерное для современного русского языка стремление к краткости и лаконичности. Слово "ок" ("окей", okay) является заимствованным универсальным международным выражением и употребляется в значении "хорошо", "да", "все в порядке", "согласен". Чаще всего оно используется для выражения одобрения, подтверждения или понимания, а иногда – в вопросительной форме. Ранее портал "Грамота.ру" назвал слово 2025 года – им стало существительное "зумер", за которое проголосовали 42% участников опроса. Термин "зумер" заимствован из английского языка и применяется для обозначения представителей поколения Z – людей, родившихся примерно с конца 1990-х по 2010-е годы. В топ-5 самых популярных слов также вошли: "выгорание" (38%), "ред-флаг" (37%), "промпт" (36%), "пупупу" (28%) и "брейнрот" (21%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

