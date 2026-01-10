https://sputnik-georgia.ru/20260110/pozhar-v-torgovom-tsentre-tbilisi--posledstviya-296584002.html
Пожар в торговом центре Тбилиси – последствия
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Все магазины, в том числе "Золотая биржа", в торговом центре "Окрос кидобани", продолжают работать в обычном режиме, заявила директор "Золотой биржи" Нана Сонгулия.
Пожар возник на третьем этаже торгового центра, предположительно в расположенном там кафе, поздно вечером 9 января. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, от огня пострадала территория площадью до 300 квадратных метров.
"На данный момент ущерб от пожара неизвестен. Следственные работы продолжаются", – сказала Сонгулия.
Отмечается, что на месте, в частности, на третьем этаже ТЦ, до сих пор работают криминалисты, которым предстоит установить причину пожара.
"Окрос кидобани" ("Золотой ковчег") – один из крупных торговых центров в Тбилиси, там расположены самый крупный ювелирный рынок "Золотая биржа" и популярные магазины техники.