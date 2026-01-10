https://sputnik-georgia.ru/20260110/riski-lish-potentsialnye--kompaniya-nestl-georgia-obratilas-k-potrebitelyam-v-gruzii-296579504.html

Риски лишь потенциальные – компания Nestlé Georgia обратилась к потребителям в Грузии

Риски лишь потенциальные – компания Nestlé Georgia обратилась к потребителям в Грузии

10.01.2026

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Ряд продукции компании был отозван из соображений предотвращения потенциальных минимальных рисков, заявил представитель ООО Nestlé Georgia Георгий Аладашвили. Nestlé Georgia осуществляет добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания NAN 1 и NAN 2. Ранее Национальное агентство продовольствия распространило заявление о том, что партии изымаются с рынка "в связи с возможным риском выявления токсина Cereulid". По данным агентства, Cereulide/цереулид не представляет значительного вреда для здоровья, а проводимые мероприятия носят превентивный характер. Симптомы обычно проявляются в период от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов. Требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

