https://sputnik-georgia.ru/20260110/riski-lish-potentsialnye--kompaniya-nestl-georgia-obratilas-k-potrebitelyam-v-gruzii-296579504.html
Риски лишь потенциальные – компания Nestlé Georgia обратилась к потребителям в Грузии
Риски лишь потенциальные – компания Nestlé Georgia обратилась к потребителям в Грузии
Sputnik Грузия
Nestlé Georgia осуществляет добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания NAN 1 и NAN 2 10.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-10T11:58+0400
2026-01-10T11:58+0400
2026-01-10T11:58+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283928680_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_ed0cb528c80b814e63fe8247c3b2761e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Ряд продукции компании был отозван из соображений предотвращения потенциальных минимальных рисков, заявил представитель ООО Nestlé Georgia Георгий Аладашвили. Nestlé Georgia осуществляет добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания NAN 1 и NAN 2. Ранее Национальное агентство продовольствия распространило заявление о том, что партии изымаются с рынка "в связи с возможным риском выявления токсина Cereulid". По данным агентства, Cereulide/цереулид не представляет значительного вреда для здоровья, а проводимые мероприятия носят превентивный характер. Симптомы обычно проявляются в период от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов. Требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283928680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51eca6ef6ce592cc02b9d395b6cd58b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Риски лишь потенциальные – компания Nestlé Georgia обратилась к потребителям в Грузии
Nestlé Georgia осуществляет добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания NAN 1 и NAN 2
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Ряд продукции компании был отозван из соображений предотвращения потенциальных минимальных рисков, заявил представитель ООО Nestlé Georgia Георгий Аладашвили.
Nestlé Georgia осуществляет добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания NAN 1 и NAN 2.
"Мы не получали ни одного обращения от потребителей в Грузии в связи с ухудшением состояния здоровья в результате использования продукта из указанных партий. Решение об отзыве было принято компанией в качестве меры предосторожности в рамках глобально принятого решения. Мы немедленно предоставили информацию о решении Национальному агентству продовольствия Грузии и сотрудничаем с регулирующим органом", – сказал Аладашвили.
Ранее Национальное агентство продовольствия распространило заявление о том, что партии изымаются с рынка "в связи с возможным риском выявления токсина Cereulid".
По данным агентства, Cereulide/цереулид не представляет значительного вреда для здоровья, а проводимые мероприятия носят превентивный характер.
Cereulide/цереулид – это рвотный токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами Bacillus cereus. Если ребенок употребил пищу, загрязненную этим токсином, симптомы могут включать рвоту, диарею и слабость.
Симптомы обычно проявляются в период от 30 минут до 6 часов после контакта и исчезают в течение 24 часов.
Требование об изъятии с рынка не распространяется на другие партии продукции и другие продукты детского питания, которыми компания Nestlé представлена в Грузии.